Bihar Election: 2020 में हारी हुई 36 सीटों पर जीत कैसे? BJP की खास रणनीति समझिए, तावड़े एक्टिव

2020 के चुनाव में मगध और शहाबाद में बीजेपी को झटका लगा। हर जिले की हारी हुई सीट को लेकर बीजेपी विशेष रणनीति ने बनाई है।

Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरोFri, 10 Oct 2025 06:30 AM
Bihar Election: विधानसभा चुनाव में भाजपा एक तरफ अपनी जीती हुई सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की जी-तोड़ कोशिश में है, वहीं हारी हुई सीटों को लेकर विशेष रणनीति बनाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 110 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें 74 की जीत हुई थी। हालांकि, भाजपा ने 2020 में हारी हुई तीन सीटों पर बाद में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। इन सीटों में कुढ़नी, रामगढ़ और तरारी शामिल हैं।

वहीं, 36 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन 36 में इस बार दोनों ही चरणों में 18-18 सीटों पर भाजपा का सामना विपक्ष से होगा। हालांकि, इन 36 में गठबंधन के तहत कुछ सीटें इधर-उधर हो सकती हैं, पर पार्टी हर सीट पर तैयारी कर रही है। भाजपा के लिए 2020 में चार जिलों में काफी खराब अनुभव रहा। इन जिलों में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इनमें औरंगाबाद जिले की गोह और औरंगाबाद, रोहतास की डिहरी और काराकाट, कैमूर की रामगढ़, मोहनियां, भभुआ और चैनपुर तथा बक्सर जिले की बक्सर सीट शामिल हैं। हालांकि, कैमूर की सभी चार सीटों पर भाजपा 2015 में जीती थी, पर 2020 के चुनाव में जिले की हर सीट उसके हाथ से निकल गयी। इस बार पार्टी खासकर शाहाबाद क्षेत्र को लेकर काफी सचेत है और फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही है।

इन क्षेत्रों में अपने तथा सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के चयन पर भी विशेष ध्यान रख रही है। शाहाबाद और मगध क्षेत्र में किला फतह को लेकर ही गायक और अभिनेता पवन सिंह को पार्टी फिर साथ लायी है। रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का भी इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। यही कारण है कि भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में मुलाकात करायी थी। इसी तरह की रणनीति हर जिले की हारी हुई सीट को लेकर पार्टी ने बनाई है।

पहले चरण की इन सीटों पर भाजपा 2020 में हारी थी

बैकुंठपुर, दरौली, सीवान, राघोपुर, गरखा, सोनपुर, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बखरी, उजियारपुर, बक्सर, तरारी, शाहपुर, बखित्यारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर और बिक्रम

दूसरे चरण की इन सीटों पर हुई थी पराजय

कल्याणपुर, भागलपुर, रजौली, हिसुआ, बोधगया, गुरुआ, औरंगाबाद, गोह, डिहरी, काराकाट, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, जोकिहाट, बायसी, किशनगंज, अरवल

