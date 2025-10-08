Bihar election first phase voting on 121 seats nda and mahagathbandhan have to hard work बिहार चुनाव: पहले चरण की 121 में कौन सीट किसके पास, NDA और महागठबंधन को नई सीटों के लिए करनी होगी मशक्कत, Bihar Hindi News - Hindustan
Bihar election first phase voting on 121 seats nda and mahagathbandhan have to hard work

बिहार चुनाव: पहले चरण की 121 में कौन सीट किसके पास, NDA और महागठबंधन को नई सीटों के लिए करनी होगी मशक्कत

बिहार चुनाव: पहले चरण की 121 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा के 32, जदयू के 23 और वीआईपी के चार उम्मीदवार को जीत मिली थी। वहीं, महागठबंध में राजद के 42, कांग्रेस के 08, भाकपा माले के 07, माकपा के 02 और भाकपा को 02 विधायक हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, ब्रजेश, पटनाWed, 8 Oct 2025 06:37 AM
बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी पार्टियां और दोनो प्रमुख गठबंधन अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दोनों हर चरण के लिए अलग-अलग तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव हैं, वहां पर दोनों ही गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन को अपनी सीटें बचाने और नई सीटें जोड़ने में पसीना बहाना होगा। 2020 के चुनाव में इन सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी। पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होने हैं उनमें से 59 पर एनडीए तो 61 पर महागठबंधन की जीत पिछले चुनाव में हुई थी।

वहीं, एक सीट बेगूसराय की मटिहानी पर लोजपा विजयी हुई थी। हालांकि, बाद में लोजपा के विधायक भी जदयू में शामिल हो गये। इस तरह पिछले चुनाव के प्रदर्शन को देखें तो मामला आधा-आधा का रहा था। इन्हें अपने पाले में करने को दोनों गठबंधनों को जमकर मेहनत करनी होगी। इसबार प्रशांत किशोर का हस्तक्षेप किस तरह सामने आता है और दोनों गठबंधनों को कैसे प्रभावित करता है, वह भी मायने रखेगा। 2020 विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में 71, दूसरे में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव हुए थे।

वहीं, इस बार दो चरण में चुनाव हैं। पहले चरण में 121 और दूसरे में 122 सीटों पर मतदान होने हैं। पहले चरण की 121 सीटों में पिछले चुनाव में भाजपा के 32, जदयू के 23 और वीआईपी के चार उम्मीदवार को जीत मिली थी। वहीं, महागठबंध में राजद के 42, कांग्रेस के 08, भाकपा माले के 07, माकपा के 02 और भाकपा को 02 विधायक हैं। इनमें से 59 पर एनडीए , महागठबंधन 61 पर और एक पर हुई थी लोजपा की जीत

121 में कौन सीट किसके पास

भाजपा : सहरसा, दरभंगा, हायाघाट, केवटी, जाले, औराई, बरूराज, पारू, बरौली, गोपालगंज, दरौंदा, तरैया, गोरिटाकोठी, छपरा, अमनौर, हाजीपुर, लालगंज,पातेपुर (एससी), मोहिउद्दीननगर, रोसड़ा (एससी),बछवारा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, बिहारशरीफ, बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, बड़हरा, आरा।

जदयू : आलमनगर, बिहारीगंज, सोनवर्षा (एससी), महिषी, कुशेश्वरस्थान (एससी), बेनीपुर, बहादुरपुर, सकरा (एससी), कुचायकोट, भोरे (एसी), वैशाली, कल्याणपुर (एससी), वारिसनगर, सरायरंजन, बेलदौर, परबत्ता, तारापुर, बरबीघा, अस्थावां, राजगीर (एससी), हिलसा, नालंदा और हरनौत।

वीआईपी : गौड़ाबौराम, अलीनगर, बोचहा (एससी) और साहेबगंज।

राजद : सिंघेश्वर (एससी), हथुआ, मधेपुरा, सिमरी बख्तियारपुर, दरभंगा (ग्रामीण), गायघाट, कुढ़नी, मीनापुर, कांटी, बैकुंठपुर, सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया, एकमा, बनियापुर, मढ़ौरा, गड़खा (एससी), परसा, सोनपुर, महुआ, राघोपुर, महनार, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, अलौली (एससी), सूर्यगढ़ा, शेखपुरा, इस्लामपुर, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर, मसौढ़ी (एससी), संदेश, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, शाहपुर, समस्तीपुर, ऊजियारपुर, मोरव और हसनपुर।

कांग्रेस : मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, राजापाकर (एससी), खगड़िया, जमालपुर, बिक्रम, बक्सर और राजपुर (एससी)। .

माले : जीरादेई, दरौली, फुलवारी (एससी), पालीगंज, अगियांव (एससी), तरारी और डुमरांव।

भाकपा : तेघड़ा और बखरी। माकपा : मांझी और बिभूतिपुर। लोजपा : मटिहानी।

