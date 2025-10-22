बिहार चुनाव: पहले चरण के लिए सजा अखाड़ा, इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी; कइयों ने छोड़ा मैदान

संक्षेप: दानापुर में निर्दलीय टिंकु कुमार यादव ने अपने भाई रीतलाल राय, डुमरांव में निर्दलीय करतार सिंह यादव ने अपने पिता ददन सिंह यादव और पटना साहिब में निर्दलीय शिशिर कुमार और डॉ. अजय प्रकाश ने भाजपा उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा के समर्थन में मैदान से हटे।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का अखाड़ा योद्धाओं से सज गया है। नामांकन वापसी की समय सीमा (20 अक्तूबर) समाप्त होने के बाद अब 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार बच गए हैं। इनके बीच छह नवंबर को मुकाबला होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, इन सीटों पर कुल 1690 उम्मीदवारों ने 2496 सेट में नामांकन दाखिल किया था। इनमें 315 नामांकन संवीक्षा के दौरान रद्द हुए, जबकि 61 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया।

नामांकन वापसी के बाद मुजफ्फरपुर और कुढ़नी सीट पर सबसे अधिक 20-20 उम्मीदवार बचे हैं। इनके अलावा महनार में 18, डुमरांव में 16 और सिमरी बख्तियारपुर, महुआ, उजियारपुर, जमालपुर, तरारी और बक्सर में 15-15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हैं। भोरे, परबत्ता और अलौली में सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार हैं।

सोनवर्षा, दरौली, रोसड़ा और मटिहानी से छह-छह, जबकि बिहारीगंज, औराई, बैकुंठपुर, कुचायकोट, रघुनाथपुर, दरौंदा और दानापुर में सात-सात उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। मालूम हो कि पहले चरण के लिए 10 से 17 अक्तूबर तक नामांकन की तिथि निर्धारित थी। 18 को इनकी संवीक्षा की गयी।

20 अक्तूबर नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापस लेने वालों में लालगंज से कांग्रेस के आदित्य कुमार और तारापुर से वीआईपी प्रत्याशी सकलदेव बिंद शामिल हैं। आदित्य ने महागठबंधन से राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला, जबकि सकलदेव बिंद ने भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी के समर्थन में अपना नामांकन वापस लिया।

रीतलाल के समर्थन में भाई ने नाम वापस लिया दानापुर में निर्दलीय टिंकु कुमार यादव ने अपने भाई रीतलाल राय, डुमरांव में निर्दलीय करतार सिंह यादव ने अपने पिता ददन सिंह यादव और पटना साहिब में निर्दलीय शिशिर कुमार और डॉ. अजय प्रकाश ने भाजपा उम्मीदवार रत्नेश कुशवाहा के समर्थन में मैदान से हटे।

नामांकन वापस लेने वाले अन्य उम्मीदवारों में बरौली से पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय, खगड़िया से रालोजपा उम्मीदवार रहीं पूर्व विधायक पूनम देवी यादव, बक्सर से निर्दलीय अमरेंद्र पांडेय, गोपालगंज से जनसुराज के शशिशेखर सिन्हा, ब्रह्मपुर से जनसुराज के सत्यप्रकाश तिवारी, रघुनाथपुर से बसपा के अवधेश भगत, बछवाड़ा से बसपा के दिलीप कुमार और सिंहेश्वर से आप के नंदन कुमार शामिल रहे।