Matrize IANS के एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत, 100 भी नहीं पार कर पाएगा MGB

संक्षेप: Matrize IANS के एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। इसके मुताबिक जेडीयू नंबर वन पार्टी बन सकती है। वहीं एनडीए 147 से 167 सीटें जीत सकता है। महागठबंधन 70 से 90 पर ही सिमटता नजर आ रहा है।

Matrize IANS Exit Poll: बिहार विधानसभा के लिए दोनों चरणों के मतदान खत्म होने के बाद एजेंसियों ने अपना-अपना एग्जिट पोल जारी किया है। Matrize IANS के एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुआई वाली एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। वहीं आरजेडी की अगुआई वाला महागठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रहा रहा है। अन्य के केवल 2 से 6 सीटें दी गई हैं। इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को निराशा हाथ लगती नजर आ रही है।

इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन 70 से 90 सीटों के बीच ही सिमट रहा है। अन्य के खाते में केवल 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में आरजेडी को 53 से 58 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, लेफ्ट को 9 से 14 सीटें और वीआईपी को मात्र 1 से 4 सीटें दी गई हैं। बता दें कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी खुद को उपमुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं।

मैट्रिज आईएएनएस ने एनडीए को 147 से 157 सीटें दी हैं। इसमें बीजेपी को 65 से 73, जेडीयू को 67 से 75 सीटें, एलजेपी राम विलास को 7 से 9 सीटें और हम को 4 से पांच सीटें दी गई हैं। इस हिसाब से नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर्वे की मानें तो जेडीयू ही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होगी।