Bihar Exit Poll LIVE: बिहार के एग्जिट पोल में नीतीश की NDA या तेजस्वी की MGB सरकार?

संक्षेप: Bihar Exit Poll LIVE: बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025 के नतीजे आज आने वाले हैं। एग्जिट पोल में यह अनुमान मिलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है और कौन-सी पार्टी या गठबंधन कितनी सीटें जीतने वाला है। 

Tue, 11 Nov 2025 04:24 PM
Bihar Exit Poll LIVE, बिहार एग्जिट पोल रिजल्ट: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे एवं आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद आज (बुधवार) शाम को एग्जिट पोल के नतीजे जारी होने वाले हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर में कौन बाजी मारेगा; बिहार में एनडीए या महागठबंधन में किसकी सरकार बनेगी; पीके की जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM कितनी छाप छोड़ेगी? इस पर एक अनुमान बिहार चुनाव एग्जिट पोल के परिणामों में मिल जाएगा। सी-वोटर, एक्सिस माय इंडिया समेत अन्य सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल रिजल्ट आज शाम को 6.30 बजे बाद आने लगेंगे। वहीं, टूडेज चाणक्य बिहार चुनाव पर अपना विश्लेषण कल यानी 12 नवंबर को जारी करेगा, यानी उसके एग्जिट पोल के लिए थोड़ा इतंजार करना होगा। बिहार चुनाव 2025 एग्जिट पोल से जुड़े सभी अपडेट्स यहां देखें-

04:21 PM Bihar Exit Poll LIVE: बिहार एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सबकी नजरें

Bihar Exit Poll LIVE: आज जारी होने वाले बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। इस बार ऐतिहासिक बंपर मतदान होने के बाद पक्ष और विपक्ष के सभी दल अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, ऐसे में देश भर की लोगों की नजरें एग्जिट पोल के अनुमानों पर टिकी हुई हैंय़

04:10 PM Bihar Exit Poll LIVE: टूडेज चाणक्य कल जारी करेगा एग्जिट पोल के परिणाम

Bihar Exit Poll LIVE: सर्वे एजेंसी टूडेज चाणक्य के बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। एजेंसी की ओर से आज बयान जारी कर कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपने विष्लेषण वह 12 नवंबर को जारी करेंगे।

04:00 PM Bihar Exit Poll LIVE: शाम 6.30 बजे बाद जारी होंगे एग्जिट पोल के नतीजे

Bihar Exit Poll LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे को मतदान खत्म होगा। इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी शाम 6.30 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान खत्म होने से पहले एग्जिट पोल के परिणाम नहीं जारी किए जा सकते हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
