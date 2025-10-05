Bihar Election: कलम के जादूगर बेनीपुरी के औराई में बीजेपी-महागठबंधन में सीधी टक्कर, चचरी से मुक्ति नहीं

बिहार विधानसभा के पहले से तीसरे चुनाव तक यह क्षेत्र कटरा उत्तरी विस के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1967 में औराई प्रखंड की 26 और कटरा प्रखंड की 16 पंचायतों को शामिल कर स्वतंत्र रूप से औराई विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया।

Bihar Election: कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर रामदयालु बाबू और ध्वजा प्रसाद साहू की जन्म एवं राजनीतिक कर्मभूमि औराई विधानसभा क्षेत्र आज भी वादे, आश्वासन और शिलान्यास में ही उलझा हुआ है। क्षेत्र की बड़ी आबादी आज भी चचरी पुल पर निर्भर है। चार दशक तक बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद बागमती प्रोजेक्ट के तहत बागमती नदी पर बांध बना। इससे बाढ़ में कमी आई है पर अब यह क्षेत्र जलजमाव की पीड़ा झेल रहा है। यहां बीजेपी और महागठबंधन में सीधी लड़ाई है।

बिहार विधानसभा के पहले से तीसरे चुनाव तक यह क्षेत्र कटरा उत्तरी विस के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1967 में औराई प्रखंड की 26 और कटरा प्रखंड की 16 पंचायतों को शामिल कर स्वतंत्र रूप से औराई विधानसभा क्षेत्र का गठन किया गया। वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 2020 तक 14 बार चुनाव हुए। इसमें 1967 और 1972 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद फिर कांग्रेस वापस नहीं लौटी।

गणेश यादव सबसे ज्यादा छह बार जीते यहां से सबसे ज्यादा छह बार गणेश प्रसाद यादव विधायक चुने गए। उनके पिता पांडव राय भी यहां से एक बार विधायक बने थे। इसके अलावा दो बार अर्जुन राय और दो बार रामसूरत कुमार को जीत मिली। इस बार रामसूरत अपनी तीसरी जीत के लिए मैदान में दम लगाएंगे, जबकि महागठबंधन सीट वापसी का प्रयास करेगा।

ढाई दशक से जोंका पुल क्षतिग्रस्त औराई को पुपरी से जोड़ने वाला जोंका पुल 25 वर्षों से क्षतिग्रस्त है। इस पुल से गुजरने के क्रम में अब तक नौ लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। इसके बाद भी लोग जोखिम उठा कर आवागमन करते हैं। डुमरी में लखनदेई नदी को पार करने के लिए चचरी पुल ही सहारा है। कोकिलवारा में अंग्रेजों के बनाए पुल का पाया 1974 में टूटा था, जिसपर चचरी रखकर लोग आवागमन कर रहे हैं। लखनदेई नदी के दोनों तटबंध खुले हैं। इस कारण बाढ़ आने पर किसानों की हजारों हेक्टेयर तैयार फसल बर्बाद हो जाती है। प्रखंड व अंचल में एक का भी भवन दुरुस्त नहीं है। बागमती नदी पर बभनगामा-अतरार पुल और हथौड़ी-औराई पथ निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति को लोग आशा भरी निगाहों में से देख रहे हैं।

पांच साल में यह दिखा बदलाव ●85 सड़क व नौ पुल-पुलिया का टेंडर, सड़क व पुल का काम चल रहा

●औराई रामजेवर उच्च विद्यालय परिसर में मिनी स्टेडियम का निर्माण हुआ

●बागमती पर अतरार-बभनगामा घाट पर पुल निर्माण की योजना स्वीकृत

●प्रखंड कार्यालय के लिए नये भवन के निर्माण की स्वीकृति

●प्रसिद्ध भैरव स्थान मंदिर को पर्यटन में भेजने की दिशा में पहल

वादे जो अब तक नहीं हो सके पूरे ●बागमती तटबंध पर कालीकरण व जल निकासी को स्लुइस गेट

●इंटर के बाद आगे की पढ़ाई को लेकर डिग्री कॉलेज की स्थापना

●सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती

●सीएचसी को अपग्रेड कर बेहतर हॉस्पिटल का निर्माण

●विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चचरी पुल से मुक्ति दिलाना

अबतक जो विधायक बने साल प्रत्याशी पार्टी 1967 सीएमपी सिंह कांग्रेस

1969 पांडव राय एसएसपी

1972 रामबाबू सिंह कांग्रेस

1977 गणेश प्र.यादव जनता पार्टी

1980 गणेश प्र.यादव जनता पार्टी

1985 गणेश प्र.यादव जनता पार्टी

1990 गणेश प्र.यादव जनता दल

1995 गणेश प्र.यादव जनता दल

2000 गणेश प्र.यादव जेडीयू

2005 (फर.) अर्जुन राय जेडीयू

2005 (अक्टू.)अर्जुन राय जेडीयू

2010 रामसूरत राय भाजपा

2015 सुरेंद्र कुमार राजद

2020 रामसूरत राय भाजपा

बोले विधायक औराई को बाढ़ व अपराध से मुक्ति दिलाई। क्षेत्र में 115 सड़कें व नौ पुल बन रहे हैं। औराई की लाइफलाइन गरहां -हथौड़ी-औराई पथ पर बागमती नदी पर अतरार-बभनगामा पुल का मुख्यमंत्री शिलान्यास कर चुके हैं। बागमती नदी के दोनों तटबंध पर पक्की सड़कें बनेंगी। - रामसूरत कुमार, विधायक