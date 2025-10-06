बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आज, एक या दो राउंड में होगी वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें इन तारीखों की घोषणा होगी। सूत्रों का कहना है कि एक या दो चरण में ही पूरे प्रदेश में इलेक्शन होगा।

इसके साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव का भी ऐलान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की टीम बीते सप्ताह पटना पहुंची थे और तैयारियों का जायजा लिया था। अब दिल्ली से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है।

उसी दिन सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सौंप दी गई। इसके बाद आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है और जिलेवार जानकारी जुटाई गई है। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू किया गया है। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही एनडीए और महागठबंधन के बीच भी पहले सीट बंटवारे और फिर उम्मीदवारों के ऐलान पर मंथन तेज होगा।