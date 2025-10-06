bihar election date schedule announcement today by election commission बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आज, एक या दो राउंड में होगी वोटिंग, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आज, एक या दो राउंड में होगी वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। निर्वाचन आयोग आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें इन तारीखों की घोषणा होगी। सूत्रों का कहना है कि एक या दो चरण में ही पूरे प्रदेश में इलेक्शन होगा।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 09:48 AM
इसके साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव का भी ऐलान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की टीम बीते सप्ताह पटना पहुंची थे और तैयारियों का जायजा लिया था। अब दिल्ली से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है।

उसी दिन सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सौंप दी गई। इसके बाद आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है और जिलेवार जानकारी जुटाई गई है। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू किया गया है। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही एनडीए और महागठबंधन के बीच भी पहले सीट बंटवारे और फिर उम्मीदवारों के ऐलान पर मंथन तेज होगा।

2005 से अब तक कभी नहीं हुई इतने कम राउंड में वोटिंग

आमतौर पर बिहार में कई चरणों चुनाव होते रहे हैं। ऐसे में यदि एक या दो राउंड में ही इलेक्शन हुए तो यह अहम होगा। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तीन राउंड में वोटिंग हुई थी। पहले राउंड में 28 अक्तूबर को मतदान हुआ था। इसके बाद 3 और 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। वहीं 2015 में 5 चरणों में वोटिंग हुई थी। इससे पहले 2010 में 6 राउंड, अक्टूबर 2005 में 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। इसके अलावा फरवरी 2005 वाले चुनाव में तीन राउंड में मतदान कराया गया था।