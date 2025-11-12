Bihar Election Exit Poll LIVE: एग्जिट पोल्स से NDA गदगद, महागठबंधन ने नकारा, अब 14 नवंबर का इंतजार

संक्षेप: Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: बिहार चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। कुल 66.90% वोटिंग हुई है। अब 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है।

Wed, 12 Nov 2025 11:13 AM

Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: बिहार चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई। दोनों फेज में बंपर मतदान हुआ। बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कुल 66.90% मतदान हुआ। अब 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। इस बीच तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। मैटराइज-IANS, पीपुल पल्स, पीपुल्स इनसाइट. चाणक्य, पोलस्ट्रेट. जेवीसी पोल्स और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 91 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। सिर्फ Journo Mirror के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि ये सभी आंकडे हैं। असली नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस बीच मतगणना की तैयारियां भी तेज कर दी गई है।

बिहार चुनाव 2025 की मतगणना, एग्जिट पोल और रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट्स यहां देखें-

11:04 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE- बिहार का जनाधार एनडीए के साथ , एग्जिट पोल पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं बिहार, जो लोकतंत्र की जननी है, हर नागरिक का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार को विकास की रफ्तार बढ़ाने का अवसर दिया है।

11:00 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार, एग्जिट पोल पर बोली जेडीयू बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल को इग्जैक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता है। लेकिन मतदाताओं का रुझान ये स्पष्ट करता है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव में रहा और 2024 के चुनाव में भी रहा। नीतीश कुमार का काम बोल रहा है लेकिन ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिन पर 4-4 राज्यों में मामला दर्ज हैं।

10:34 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: एग्जिट पोल्स पर नहीं भरोसा, महागठबंधन 200 के पार; बोली आरजेडी RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स पर कहा कि एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। कल जो एग्जिट पोल आया है इसे हम सिरे से खारिज करते हैं और जो 'इग्जैक्ट पोल' है जनता का, जहां जनता ने बिहार के भविष्य और बिहार में बदलाव के लिए मतदान किया है, वह 14 नवंबर को दिखेगा। इस एग्जिट पोल पर किसी को भरोसा नहीं है। ऐसा किसके इशारे पर दिखाया जाता है यह भी सब जानते हैं। महागठबंधन 200 के पार जा रहा है।

10:30 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: 2010 से बेहतर होगा 2025 में NDA का प्रदर्शन, एग्जिट पोल पर बोले अशोक चौधरी बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि एग्जिट पोल तो वही बताएगा जो जनता का रुझान है। हम भी कई विधानसभाओं का दौरा कर रहे थे और बता रहे थे कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 2010 का जो स्ट्राइक रेट रहा था उससे भी बेहतर प्रदर्शन NDA का रहेगा।

10:21 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्या का एग्जिट पोल आज बिहार चुनाव की भविष्यवाणी करने वाली दो बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल आज आएंगे। जिसमें एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्या शामिल है। इससे पहले P-Marq, Peoples Pulse, DV Research, Matrize IANS, Chanakya, Poll Diary और Praja Poll Analytics के एग्जिट पोल आ चुके हैं।

10:14 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर फ्लॉप, कई में खाता नहीं खुला बिहार चुनाव के लेकर सामने आए 7 एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर की जन सुराज फ्लॉप साबित हुई है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में जन सुराज को 0-5 सीटें मिलती दिख रही है। बाकी किसी भी एजेंसी के Exit Poll में कोई सीट मिलती नहीं दिख रही है।

10:03 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: AI Politics के एग्जिट में NDA-MGB के बीच कांटे की टक्कर AI Politics के एग्जिट पोल में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एनडीए को 121 मिलती दिखाई गई हैं। जबकि महागठबंधन को 119 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य को 3-5 सीटें।

AI Politics Exit Poll NDA- 121 +/- 6

BJP- 86-93

JDU- 25-31

LJP-R- 2-4

HAM- 0-1

MAHAGATHBANDHAN- 119 +/- 6 RJD- 89-97

CONG- 14-21

CPIML- 2-5

CPI- 1-2

CPM-1-2

OTH- 3 +/- 2 3-5

09:56 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: बिहार चुनाव के दो एग्जिट पोल्स तेजस्वी के लिए खुशखबरी लाए हैं। Journo Mirror के एग्जिट पोल में महागठबंन को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एनडीए को 110-110 सीटें दी हैं।

Journomirror Exit Poll NDA- 100-110

MAHAGATHBANDHAN- 130-140

AIMIM-3-4

OTH-03

09:45 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: P-Marq, Peoples Pulse, DV Research, Matrize IANS, Chanakya, Poll Diary और Praja Poll Analytics के एग्जिट पोल में NDA को 130 से 209 सीटों तक का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटें।

Matrize IANS NDA- 147–167

MGB- 70–90

OTH-2–6

Chanakya NDA- 130–138

MGB- 100–108

OTH-3–5

Poll Diary NDA-184–209

MGB- 32–49

OTH-1–5

Praja Poll Analytics NDA-186

MGB- 50

OTH- 7

Polstrat NDA-133–148

MGB- 87–102

OTH- 3–5

TIF Research NDA-145–163

MGB- 76–95

OTH- 0–1

JVC NDA-135–150

MGB- 88–103

OTH- 3–6

Peoples Insight NDA-133–148

MGB- 87–102

OTH- 3–6

Peoples Pulse NDA- 133–159

MGB- 75–101

OTH- 2–13

P-Marq NDA-142–162

MGB- 80–98

OTH- 1–7

09:38 PM Bihar Election Counting Results Exit Poll Latest Update LIVE: Journo Mirror के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 140 सीटें

Journo Mirror के अनुसार, महागठबंधन को इस बार 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि NDA को सिर्फ 100 से 110 सीटों तक सीमित बताया गया है. यह अनुमान बाकी सभी सर्वे से बिल्कुल उलटा है. इस सर्वे में दावा किया गया है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और राज्य में एक नया समीकरण बन सकता है