Bihar Election: कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है।

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नाम हैं। इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अजय राय मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा का नाम भी शामिल हैं। ये सभी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर लिस्ट जारी करने से पहले ही अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है। जिसमें केसी वेणु गोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत शामिल है।

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिस्ट में सुखविंदर सिंह सुखु, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉ. मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद शामिल हैं।

इनके अलावा जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद ख़ान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब, और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया गया है।