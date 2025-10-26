Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election Congress releases list of 40 star campaigners including Sonia Rahul and Priyanka
Bihar Election: कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम

Bihar Election: कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत इन नेताओं का नाम

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है।

Sun, 26 Oct 2025 06:42 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 नाम हैं। इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, अजय राय मीरा कुमार, गौरव गोगोई, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा का नाम भी शामिल हैं। ये सभी पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर लिस्ट जारी करने से पहले ही अपने कई बड़े नेताओं को बिहार भेजा हुआ है। जिसमें केसी वेणु गोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत शामिल है।

congress 40 star campaigners

स्टार प्रचारकों की लिस्ट में लिस्ट में सुखविंदर सिंह सुखु, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉ. मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद शामिल हैं।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:अल्लावरु से नहीं संभला बिहार, कांग्रेस ने अविनाश पांडे को चुनाव प्रभारी बनाया
ये भी पढ़ें:बिहार कांग्रेस में टकराव! डैमेज कंट्रोल के लिए वेणुगोपाल, गहलोत और माकन पटना में

इनके अलावा जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद ख़ान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब, और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया गया है।

आपको बता दें बिहार में दो चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर और रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित होगा।