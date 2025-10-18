राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा बताने वाले को कांग्रेस ने बिहार में दिया टिकट, अनुपम का पुराना पोस्ट वायरल

संक्षेप: बिहार चुनाव में सुपौल विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपम का पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें वह राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा बताते नजर आ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दिया है।

Bihar chunav: बिहार चुनाव में सुपौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अनुपम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की तरफ से टिकट की घोषणा होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आभार व्यक्त किया। लेकिन इसी सोशल मीडिया पेज से अनुपम का एक पुराना पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह राहुल गांधी को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उनकी तरफ से यह पोस्ट डिलीट कर दिया गया है।

जून 2023 के इस पोस्ट में अनुपम सवाल पूछते हुए देखे जा रहे हैं, जिसमें वह लिखते हैं, "क्यूं न राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए।"

अनुपम के इस पोस्ट पर अभी तक पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अनुपम के सोशल मीडिया हैंडल से अब उस पोस्ट को हटा दिया गया है।

आपको बता दें सितंबर 2024 में कांग्रेस में शामिल होने से पहले अनुमप युवा हल्ला बोल नामक आंदोलन के अध्यक्ष थे। वह लगातार बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, नीट पेपल लीक और पांच अभिशाप जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। पिछले साल सितंबर में बकौल अनुपम उन्होंने राहुल गांधी के विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया।