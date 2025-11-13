Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election commission vvpat machine slip counting new rules transparency voting process instruction issued
Bihar Chunav 2025: जहां बदली गई वीवीपैट मशीनें, वहीं अब पर्ची मिलान के बाद ही होगी वोटों की गिनती

Bihar Chunav 2025: जहां बदली गई वीवीपैट मशीनें, वहीं अब पर्ची मिलान के बाद ही होगी वोटों की गिनती

संक्षेप: चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अब जहां-जहां वीवीपैट मशीनें बदली गई हैं, वहां पर्चियों के मिलान के बाद ही गिनती होगी।

Thu, 13 Nov 2025 04:04 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनें बदली गई थीं, वहां अब वोटों की गिनती पहले जैसी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब उन सभी जगहों पर जहां मशीनें बदली गई हैं, वहां वीवीपैट पर्चियों का मिलान पहले किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की वोट गिनती शुरू होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक साथ रखी जाएंगी बदली हुई मशीनें

आयोग के मुताबिक, जिस बूथ पर वीवीपैट बदली गई थी, वहां वोटों की गिनती शुरू करने से पहले प्रयोग में लाई गई सभी वीवीपैट मशीनों को एक साथ काउंटिंग टेबल पर रखा जाएगा। गणना अभिकर्ताओं (काउंटिंग एजेंट्स) की मौजूदगी में इन सभी मशीनों से पर्चियां निकालकर टेबल पर रखी जाएंगी। इसके बाद, इन पर्चियों का ईवीएम के आंकड़ों से मिलान किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, तभी उस बूथ की वोट गिनती आगे बढ़ेगी।

फंसी हुई पर्ची नहीं मानी जाएगी मान्य

चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि यदि मशीन बदलते समय कोई पर्ची अंदर फंसी रह गई होगी, तो उसे बाहर निकाला जाएगा लेकिन उसकी गिनती नहीं की जाएगी। आयोग का कहना है कि जब तक वोटर स्लिप कटकर मशीन में नहीं गिरती, तब तक मतदान पूरा नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी स्लिप वोट के रूप में गिनी नहीं जाएगी।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।