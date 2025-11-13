Bihar Chunav 2025: जहां बदली गई वीवीपैट मशीनें, वहीं अब पर्ची मिलान के बाद ही होगी वोटों की गिनती
संक्षेप: चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अब जहां-जहां वीवीपैट मशीनें बदली गई हैं, वहां पर्चियों के मिलान के बाद ही गिनती होगी।
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट मशीनें बदली गई थीं, वहां अब वोटों की गिनती पहले जैसी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने नया निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब उन सभी जगहों पर जहां मशीनें बदली गई हैं, वहां वीवीपैट पर्चियों का मिलान पहले किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की वोट गिनती शुरू होगी।
एक साथ रखी जाएंगी बदली हुई मशीनें
आयोग के मुताबिक, जिस बूथ पर वीवीपैट बदली गई थी, वहां वोटों की गिनती शुरू करने से पहले प्रयोग में लाई गई सभी वीवीपैट मशीनों को एक साथ काउंटिंग टेबल पर रखा जाएगा। गणना अभिकर्ताओं (काउंटिंग एजेंट्स) की मौजूदगी में इन सभी मशीनों से पर्चियां निकालकर टेबल पर रखी जाएंगी। इसके बाद, इन पर्चियों का ईवीएम के आंकड़ों से मिलान किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, तभी उस बूथ की वोट गिनती आगे बढ़ेगी।
फंसी हुई पर्ची नहीं मानी जाएगी मान्य
चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि यदि मशीन बदलते समय कोई पर्ची अंदर फंसी रह गई होगी, तो उसे बाहर निकाला जाएगा लेकिन उसकी गिनती नहीं की जाएगी। आयोग का कहना है कि जब तक वोटर स्लिप कटकर मशीन में नहीं गिरती, तब तक मतदान पूरा नहीं माना जाता। इसलिए ऐसी स्लिप वोट के रूप में गिनी नहीं जाएगी।