Bihar Election: किस सीट पर कौन दावेदार? कांग्रेस में कैंडिडेट सेलेक्शन शुरू, दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक

भले ही अभी महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान न हुआ हो। लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में नौ और दस सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें बिहार कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बावजूद कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली में नौ और दस सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। अभी तय नहीं है कि कांग्रेस किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में संभावना है कि सीटिंग सीटों के अलावा संभावित मजबूत सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर कमेटी की बैठक में विचार किया जाए। चेयरमैन अजय माकन की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के मनोनीत सदस्यों के अलावा पदेन सदस्य भी भाग लेंगे।

इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधानसभा में दल नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में दल नेता मदन मोहन झा शामिल हैं। पहली बार तीनों प्रभारी राज्य सचिवों को भी इसमें जगह दी गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसमें से 19 पर पार्टी प्रत्याशी विजयी रहे थे। सबसे पहले इन 19 सीटों पर विचार किया जाएगा।