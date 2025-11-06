Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Election campaign for second phase picks Modi Nitish Shah Yogi Rahul Tejashwi Priyanka Mayawati Owaisi rally
Bihar Election LIVE: दूसरे चरण का प्रचार तेज; मोदी, नीतीश, राहुल, तेजस्वी, ओवैसी समेत कई नेताओं की सभा

संक्षेप: Bihar Election LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुंआधार चुनाव प्रचार कर रहे हैंं।

Thu, 6 Nov 2025 01:00 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election LIVE: बिहार में दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। गुरुवार को पहले चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले रैलियों का रेला लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धुंआधार चुनाव प्रचार कर रहे हैंं। गुरुवार को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी बिहार में रैली करती नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज में रैली को संबोधित किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 43 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं। साथ ही करीब 32 फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 48 फीसदी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) एवं बिहार इलेक्शन वॉच ने दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1302 में 1297 उम्मीदवारों के शपथपत्रों का विश्लेषण कर यह जानकारी दी है। यह उम्मीदवार 20 जिलों के कुल 122 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 10 फीसदी (133) महिलाएं हैं।

Bihar Election LIVE Update-:

13:00 PM- Bihar Election LIVE: पूर्वी चंपारण की रैली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "हम उस कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे, बिहार के चंपारण के किसान थे। सबसे ज़रूरी बात, आपको इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका समझनी होगी..."

12:55 PM- Bihar Election LIVE: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बिहार के भागलपुर में जनसभा से पहले उन पर झूठे चुनावी वादे करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस बार भागलपुर और सीमांचल की जनता वोट के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को इसका जवाब देगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ‘‘प्रधानमंत्री का झूठा सबसे मजबूत है।’’ रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मज़बूत!! आज प्रधानमंत्री भागलपुर और सीमांचल में आ रहे हैं। इस अवसर पर हम उनके कुछ पिछले झूठे वादे याद दिलाना चाहते हैं और उनसे कुछ सीधा सवाल है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘2015 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भागलपुर में 500 एकड़ में 500 करोड़ से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाऊंगा। 10 साल बाद, एक ईंट तक नहीं रखी गई।’’ कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या विक्रमशिला भी सवा लाख करोड़ वाले पैकेज के साथ हवा में उड़ गया? रमेश ने कहा, ‘‘2014 में प्रधानमंत्री ने मोतिहारी चीनी मिल के बारे में भरोसे से कहा था -अगली बार आऊंगा तो इसी मिल की चीनी से बनी चाय पियूंगा। 11 साल बीत गए। अभी भी लोग चाय पीने का इंतजार कर रहे हैं।’

12:44 PM- Bihar Election LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस-RJD के झगड़े को उजागर किया था। झगड़ा और बढ़ गया है। कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को RJD के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और RJD के जंगलराज की कलई खोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इस जंगलराज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। अभी तो चुनाव हुए हैं, नतीजे आने पर वे एक-दूसरे के बाल नोचने लगेंगे।"

12:30 PM- Bihar Election LIVE: अररिया के फासबिसगंज में पीएम मोदी ने कहा कि हम घुसपैठियों का पता लगाएंगे, उन्हें वापस वहीं भेजेंगे जहां से वे आए थे। राजद-कांग्रेस उन्हें पिछले दरवाजे से भारतीय नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के आज पहले चरण के मतदान में बिहार विकास के लिए वोट कर रहा है।

12:12 PM- Bihar Election LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फारबिसगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार हर गरीबों को घर दे रही है। यह सरकार घुसपैठियों की पहचान कर रही है। राजद-कांग्रेस के लोग जनता को गुमराह करते हैं। पीएम ने कहा कि नौजवानों का सपना ही मोदी का संकल्प है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
