बिहार में गुजरात मॉडल नहीं अपनाएगी बीजेपी, तीन सूत्री फॉर्मूले से तय कर रही उम्मीदवार

Bihar Assembly Election: भाजपा का मानना ​​है कि पहली बार के विधायकों और सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों की तरह यहां औसतन 30% विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे।

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी NDA गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान होने के बाद अब बारी उम्मीदवारों के ऐलान की है। इस बीच, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी ने गठबंधन के तहत आवंटित सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और उसका ऐलान कभी भी हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी बिहार में टिकट बंटवारे में गुजरात मॉडल नहीं अपनाएगी। यानी 30 फीसदी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। भाजपा अकसर सभी चुनावों में इस मॉडल का इस्तेमाल कर करीब 30 फीसदी सीटिंग MLA का टिकट काटती रही है और उनकी जगह युवाओं को मौका देती रही है लेकिन इस बार बिहार में ये मॉडल नहीं अपनाया जाएगा।

तीन सूत्री फॉर्मूला क्या? हालांकि, सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। इसके अलावा 75 पार की उम्र वालों को भी टिकट मिल सकता है। जिनके टिकट कटेंगे उनकी सीटों पर महिलाओं और युवाओं को उतारने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा तीन सूत्री फॉर्मूले के आधार पर गठबंधन में आवंटित सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसके तहत जातीय समीकरण, जिताऊ उम्मीदवार और युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

गुजरात मॉडल क्यों नहीं अपना रही BJP? सूत्रों के हवाले से ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी इसलिए ज़्यादातर मौजूदा विधायकों को उतारने जा रही है क्योंकि 2020 में ही उनमें से कई नए चेहरे उतारे गए थे। पार्टी का मानना ​​है कि पहली बार के विधायकों और सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों की तरह यहां औसतन 30% विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। पार्टी इस बार कई महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा है कि कुछ केंद्रीय नेताओं को भी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ऐसा कर चुकी है।

कब होगी उम्मीदवारों की घोषणा? बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार शाम दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची के टिकटों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य और बिहार के वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद थे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमलोग सोमवार की शाम से प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे।