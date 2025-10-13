Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election BJP will not adopt Gujarat model in Bihar Assembly Poll, choosing candidates using three-point formula

बिहार में गुजरात मॉडल नहीं अपनाएगी बीजेपी, तीन सूत्री फॉर्मूले से तय कर रही उम्मीदवार

Bihar Assembly Election: भाजपा का मानना ​​है कि पहली बार के विधायकों और सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों की तरह यहां औसतन 30% विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:19 PM
share Share
Follow Us on
बिहार में गुजरात मॉडल नहीं अपनाएगी बीजेपी, तीन सूत्री फॉर्मूले से तय कर रही उम्मीदवार

Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी NDA गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान होने के बाद अब बारी उम्मीदवारों के ऐलान की है। इस बीच, सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी ने गठबंधन के तहत आवंटित सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं और उसका ऐलान कभी भी हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पार्टी बिहार में टिकट बंटवारे में गुजरात मॉडल नहीं अपनाएगी। यानी 30 फीसदी मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। भाजपा अकसर सभी चुनावों में इस मॉडल का इस्तेमाल कर करीब 30 फीसदी सीटिंग MLA का टिकट काटती रही है और उनकी जगह युवाओं को मौका देती रही है लेकिन इस बार बिहार में ये मॉडल नहीं अपनाया जाएगा।

तीन सूत्री फॉर्मूला क्या?

हालांकि, सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी 16 मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। इसके अलावा 75 पार की उम्र वालों को भी टिकट मिल सकता है। जिनके टिकट कटेंगे उनकी सीटों पर महिलाओं और युवाओं को उतारने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा तीन सूत्री फॉर्मूले के आधार पर गठबंधन में आवंटित सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसके तहत जातीय समीकरण, जिताऊ उम्मीदवार और युवाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में NDA ने सीट बांटकर तेजस्वी को दी कौन सी राहत, देरी में भी कैसा सुकून
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गुजरात मॉडल क्यों नहीं अपना रही BJP?

सूत्रों के हवाले से ईटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी इसलिए ज़्यादातर मौजूदा विधायकों को उतारने जा रही है क्योंकि 2020 में ही उनमें से कई नए चेहरे उतारे गए थे। पार्टी का मानना ​​है कि पहली बार के विधायकों और सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए अन्य राज्यों की तरह यहां औसतन 30% विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। पार्टी इस बार कई महिला उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। चर्चा है कि कुछ केंद्रीय नेताओं को भी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ऐसा कर चुकी है।

कब होगी उम्मीदवारों की घोषणा?

बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार शाम दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची के टिकटों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य और बिहार के वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद थे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमलोग सोमवार की शाम से प्रत्याशियों की घोषणा करने की शुरुआत करेंगे।

ये भी पढ़ें:कर्नाटक अब जागा, बिहार में लालू ने 33 साल पहले ही 2 दिन का पीरियड लीव दे दिया था

दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू

इस बीच, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए 122 सीटों पर भी सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा इन सीटों पर 11 नवंबर को मतदान के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि इन सीटों के लिए उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर तय की गई है। पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई थी। इन सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा। पहले चरण के उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक ही नामांकन दाखिल कर सकेंगे। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Bihar Bihar Elections BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।