Bihar Election: 25 सीट पर BJP Vs RJD, 5 सीटों पर MGB की फ्रेंडली फाइट; पहले चरण के चुनाव का लेखा-जोखा
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। जिसमें 25 पर आरजेडी और बीजेपी आमने-सामने होगी। वहीं 5 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट होगी। इस चरण में 3.75 करोड़ से अधिक वोटर 1314 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार (06 नवंबर) को वोट पड़ेंगे। आयोग के मुताबिक पांच विधानसभा क्षेत्रों सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा), महिषी (सहरसा), तारापुर (मुंगेर), मुंगेर एवं जमालपुर में सभी बूथों एवं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। शेष अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। एनडीए और महागठबंधन के मुकाबले की बात करें तो
25 सीटों पर भाजपा-राजद में सीधी लड़ाई
12 सीटों पर भाजपा-कांग्रेस की हो रही टक्कर
34 सीटों पर जदयू-राजद की सीधी लड़ाई
11 सीटों पर जदयू-कांग्रेस की हो रही टक्कर
01 सीट पर जदयू की वीआईपी का सिंबल रद्द होने से निर्दलीय हुए उम्मीदवार (कुशेश्वरस्थान) से टक्कर
14 सीट पर लड़ रही लोजपा (रा) की 12 सीट पर राजद से टक्कर (एक जगह मढ़ौरा में नामांकन रद्द)
रालोमो की दो सीटों पर राजद से टक्कर
भाकपा माले की जदयू से सात, भाजपा से पांच और लोजपा आर से दो सीटों पर मुकाबला
वीआईपी की चार में से तीन सीट पर भाजपा, एक सीट पर जदयू से मुकाबला
आईआईपी की एक पर जदयू, एक पर भाजपा से मुकाबला
माकपा की एक पर भाजपा, दो पर जदयू से मुकाबला
सीपीआई की एक सीट पर भाजपा से मुकाबला है
वहीं पहले चरण में महागठबंधन की 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, जिसमें
वैशाली : राजद (अजय कुमार कुशवाहा)/कांग्रेस (संजीव सिंह)
बछवाड़ा : सीपीआई (अबधेश कुमार राय)/कांग्रेस (शिवप्रकाश गरीब दास)
राजापाकर : कांग्रेस (प्रतिमा दास)/सीपीआई (मोहित पासवान)
बिहारशरीफ : कांग्रेस (ओमैर खान)/सीपीआई (शिव कुमार यादव)
बेलदौर : कांग्रेस (मिथिलेश कुमार निषाद)/आईआईपी (तनिशा भारती)