पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन सुराज में होंगी शामिल? आज करेंगी प्रशांत किशोर से मुलाकात

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज प्रशांत किशोर से मुलाकात करने वाली हैं। इसके साथ ही जन सुराज में उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:01 PM
बिहार चुनाव 2025 को लेकर लगातार सियासी समीकरण का उलटफेर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आज राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात करेंगी। यह बैठक पटना के शेखपुरा हाउस में होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद उनके जन सुराज अभियान में शामिल होने की अटकलें और तेज हो सकती हैं।

जन सुराज में होगी ज्योति सिंह की एंट्री?

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब दो बजे ज्योति सिंह पिछले कुछ दिनों से जन सुराज के संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर के साथ यह बैठक उनके लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है, तो ज्योति सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं।

पारिवारिक विवाद बनेगा सियासी रण

ज्योति सिंह के कदम के पीछे पवन सिंह से चल रहे पारिवारिक विवाद की भी भूमिका मानी जा रही है। हाल ही में पवन सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ज्योति सिंह अपने पति के खिलाफ मैदान में उतर सकती हैं।

बिहार राजनीति में हाई-प्रोफाइल मुकाबला

अगर ज्योति सिंह चुनाव में उतरती हैं, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत विवाद को सार्वजनिक मंच पर लाएगा, बल्कि पवन सिंह के राजनीतिक प्रभाव को भी चुनौती देगा। प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की यह मुलाकात अब बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण घटना बन चुकी है।

