Bihar Election: एक दिन और टला NDA के कैंडिडेट्स का ऐलान, जायसवाल ने बताया कब जारी होगी लिस्ट?

Bihar Elections: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान एक दिन और टल गया है। अब कल शाम तक राजग के सभी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान एक और दिन के लिए टल गया है। आज (सोमवार) को एनडीए के सभी पांचों दलों के प्रत्याशियों का ऐलान होना था। जिसके लिए आज शाम 4 बजे NDA की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी। लेकिन अब एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा कल होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसाव ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम तक एनडीए के पांचों दल उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे।

जायसवाल ने कहा कि 15 से 18 अक्टूबर (चार दिनों) में पूरे बिहार में एनडीए के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सीएम, भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री समेत एनडीए के नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले एनडीए के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें 12 अक्टूबर (बीते रविवार ) को एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया था। जिसमें बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीट पर लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, जीतनराम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को भी 6 सीटें मिली हैं।