Bihar Election LIVE: जब धड़ाम से गिर पड़े पूर्व विधायक अनंत सिंह, तेजस्वी का पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर बड़ा ऐलान

बिहार में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार की पंचायती राज प्रणाली के प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि इन्हें पेंशन भी दिया जाएगा। इधर मोकामा के पूर्व विधायक और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अनंत सिंह मोकामा में एक कार्यक्रम में मौजूद थे लेकिन इसी दौरान उनका मंच टटू गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। हालांकि, बाहुबली अनंत सिंह को इस हादसे में ज्यादा चोट नहीं आई है।

Bihar Election LIVE Update-: Bihar Election LIVE: 12:31 PM - यह चुनाव नया बिहार बनाने के लिए है। जैसे एक जगह रुका हुआ पानी सड़ जाता है। जहां 20 वर्षों तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों ख़राब हो जाते हैं। वैसे ही दो दशक की एनडीए सरकार ने बिहार की दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है।

तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्होंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेजस्वी से किसी को कोई शिकायत नहीं। तेजस्वी आपसे एक मौक़ा माँग रहा है। आपने एनडीए को 20 साल दिए मुझे बस 20 महीना दीजिए। मिलकर नया बिहार बनायेंगे, और बिहारियों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लायेगें।

Bihar Election LIVE: 12:27 PM - बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने आए यूपी के पूर्व विधायक कानूनी शिकंजे में फंसकर जेल चले गए। यूपी भाजपा के पूर्व विधायक बलिया जिले के जमुआ के धनंजय कन्नौजिया की कार से पुलिस ने शुक्रवार देर शाम बीयर बरामद किया। शनिवार को चालक बलिया के राजपुर पलिया के दिलीप सिंह समेत उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बलिया जिले के बल्थरा रोड विस से पूर्व विधायक रहे धनंजय को मजिस्ट्रेट विकास कुमार के नेतृत्व में चलाये जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया है। नौतन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि अवैध शराब बरामदगी में उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पूर्व विधायक व चालक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कार को जब्त कर लिया गया है।

Bihar Election LIVE: 12:20 PM - राजद महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्टार प्रचारक प्रतिमा कुशवाहा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में स्वागत किया। डॉ. जायसवाल ने कहा कि यह भाजपा के विचारों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।

Bihar Election LIVE: 12:15 PM -रविवार को तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “अगर इंडिया गठबंधन को सत्ता में आने का जनादेश मिला, तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के डीलरों का मार्जिन मनी प्रति क्विंटल के हिसाब से भी काफी बढ़ाया जाएगा।”उन्होंने यह भी घोषणा की कि नाई, कुम्हार और बढ़ई समुदाय से जुड़े लोगों को राज्य सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान होगा तथा परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को की जाएगी।

Bihar Election LIVE: 12:04 PM - बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 विधानसभा क्षेत्रों में 9 विधानसभा क्षेत्रों सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1258 बूथों पर सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई है। शनिवार को चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण के चुनाव के तहत सिमरी बख्तियारपुर, महिषी में शाम पांच बजे तक ही मतदान होगा। जबकि, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान पांच बजे तक एवं शेष विधानसभा क्षेत्रों में छह बजे तक मतदान होगा।

Bihar Election LIVE: 11:56 AM - अनंत सिंह मंच से गिरे कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि शनिवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा के पूर्वी इलाके में तूफानी जनसंपर्क में व्यस्त थे। डुमरा गांव में अनंत सिंह के लिए विशेष मंच तैयार किया गया था। इस मंच से बाहुबली अनंत सिंह और उनके समर्थक धड़ाम से गिर गए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

Bihar Election LIVE: 11:54 AM - तेजस्वी यादव की बड़ी बातें 1. त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, भत्ता दोगुना किया जाएगा और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने की शुरूआत की जाएगी। कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है।

2. पंचायत प्रतिनिधियों का पचास लाख का बीमा कराया जाएगा। ग्राम कचहरी की शक्तियां बढ़ाई जाएंगी।

3. पीडीएस डीलरों को मानदेय दिया जाएगा और प्रति क्वींटल कमीशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी।

5. पीडीएस डीलरों की अनुकंपा में 58 साल की उम्र सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा।

5. लोहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई को पांच लाख का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा जिसे पांच वर्षों में चुकाना पड़ेगा।

Bihar Election LIVE: 11:54 AM - बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंन के सीएम उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ जाएगी।

Bihar Election LIVE: 11:53 AM -बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल(राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव अलग-अलग दलो से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच सियासी गतिरोध भी उजागर हो गया है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) का गठन कर ताल ठोक दिया है। उन्होंने तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में भी प्रेम यादव को भाई के खिलाफ उतार दिया है और खुद महुआ में राजद(तेजस्वी यादव) के कैंडिडेट मुकेश रौशन के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी है। महुआ में शनिवार को बेहद खास तेवर देखा गया जो चर्चा में है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी।