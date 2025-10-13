Bihar Election: एनडीए में सीट बंटवारा होते ही अमित शाह का बिहार दौरा फिक्स, 16-18 अक्टूबर तक रहेंगे

Bihar Elections: बिहार चुनाव के दोनों चरणों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। NDA में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे। 16 से 18 अक्टूबर तक वे बिहार में रहेंगे। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा और चुनावी रैली भी कर सकते हैं।

Bihar Chunav: बिहार चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर हैं। बात अगर एनडीए की करें तो, सीट बंटवारे के बाद अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। जिसके बाद 15 से 18 अक्टूबर के बीच नामांकन होंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तीन दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। 16 से 18 अक्टूबर तक शाह का बिहार दौरा प्रस्तावित है। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। उन्होने बताया कि 15 से 18 अक्टूबर तक एनडीए के सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा। इस दौरान केंद्र की एनडीए सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता भी नामांकन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

अमित शाह तीन दिन के दौरे के बीच एनडीए की चुनावी तैयारियों को धार देंगे। साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति को और पुख्ता करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह कई चुनावी रैलियां भी कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर महीने में शाह दो बार बिहार के दौरे पर आए थे। उन्होने कई रैलियों को संबोधित किया था। अब एक बार फिर वे तीन दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं।