Bihar Election: एनडीए में सीट बंटवारा होते ही अमित शाह का बिहार दौरा फिक्स, 16-18 अक्टूबर तक रहेंगे
Bihar Elections: बिहार चुनाव के दोनों चरणों के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। NDA में सीट बंटवारे के बाद बीजेपी की चुनावी तैयारियों को धार देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे। 16 से 18 अक्टूबर तक वे बिहार में रहेंगे। इस दौरान चुनावी रणनीति पर चर्चा और चुनावी रैली भी कर सकते हैं।
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर हैं। बात अगर एनडीए की करें तो, सीट बंटवारे के बाद अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है। जिसके बाद 15 से 18 अक्टूबर के बीच नामांकन होंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तीन दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। 16 से 18 अक्टूबर तक शाह का बिहार दौरा प्रस्तावित है। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी। उन्होने बताया कि 15 से 18 अक्टूबर तक एनडीए के सभी प्रत्याशियों का नामांकन होगा। इस दौरान केंद्र की एनडीए सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता भी नामांकन कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
अमित शाह तीन दिन के दौरे के बीच एनडीए की चुनावी तैयारियों को धार देंगे। साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति को और पुख्ता करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह कई चुनावी रैलियां भी कर सकते हैं। इससे पहले सितंबर महीने में शाह दो बार बिहार के दौरे पर आए थे। उन्होने कई रैलियों को संबोधित किया था। अब एक बार फिर वे तीन दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं।
जायसवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां प्रस्तावित हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार में चुनावी रैलियां करेंगे। आपको बता दें एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। पहली बार बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ बराबर सीटों पर लड़ रही है। दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29, जीतनराम मांझी की हम को 6 और उपेंद्र कुशवाह की रालोमो को भी 6 सीटें मिली हैं। हालांकि एनडीए के सभी पांचों सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब कल यानी (मंगलवार) को होगा। जिसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी।