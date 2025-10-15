Hindustan Hindi News
Bihar NewsBihar Election All is not well in NDA, Nitish-Chirag fight for five seats; Upendra Kushwaha also insists on Mahua seat

बिहार NDA में ‘ऑल इज नॉट वेल’, पांच सीटों पर नीतीश-चिराग में संग्राम; कुशवाहा महुआ पर क्यों अड़े

संक्षेप: यह पहली बार है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और उनकी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से हटकर भाजपा की बराबरी में आ खड़े हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे भी नाराज हैं। वह हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 03:20 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Bihar Assembly Elections: बिहार के सत्ताधारी गठबंधन NDA में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनावों में सीटों पर मची खींचतान और सियासी लड़ाई का असर पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रातभर मनाने की कोशिश करते रहे, बावजूद इसके वो नहीं माने और महुआ सीट पर अड़े रहे। बुधवार को अमित शाह से भी उनकी लंबी बातचीत हुई है लेकिन अभी तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है।

हालांकि, उन्होंने शाह से मुलाकात करने के बाद इतना जरूर कहा कि बिहार में अगली सरकार भी NDA की ही बनेगी। सीटों की संख्या के अलावा उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट पर भी अड़े हुए हैं। वह इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि सीट बंटवारे के तहत ये सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। कुशवाहा की पार्टी रालोमो को सिर्फ छह सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग को 29 सीटें दी गई हैं।

महुआ सीट पर क्यों अड़े कुशवाहा?

सीट शेयरिंग से नाराज कुशवाहा सोशल मीडिया पर दो दिनों तक शायरी करते रहे हैं। कुशवाहा की नाराजगी दिनारा सीट को लेकर भी है। वह महुआ से अपने बेटे दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को उतारने की तैयारी में थे लेकिन ये सीट चिराग के खाते में चली गई है। इससे नाराज कुशवाहा की पार्टी के नेताओं ने NDA के नामांकन से भी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुशवाहा महुआ सीट चिराग की झोली में डालने पर सहमत हो गए हैं। इसके बदले में उन्हें एक एमएलसी सीट दी जाएगी।

नीतीश ने चिराग का टेंशन बढ़ाया

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें पांच सीटें ऐसी हैं, जिस पर जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) में संग्राम मच गया है क्योंकि सीट बंटवारे के तहत ये सीटें चिराग के खाते में जाने की चर्चा है। ये पांच सीटें हैं- सोनबरसा, मोरवा, एकमा, गायघाट और राजगीर। जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 57 नामों की घोषणा की है, उनमें इन पांचों सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इससे चिराग के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं और NDA में भी तनाव बढ़ गया है। कम सीटें मिलने से जीतनराम मांझी भी नाराज चल रहे हैं।

एक राहत की भी बात, आगे क्या?

जेडीयू ने सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह, गायघाट से कोमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है। यह पहली बार है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और उनकी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से हटकर भाजपा की बराबरी में आ खड़े हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे भी नाराज हैं। वह हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं। वह इस बात से भी नाराज हैं कि उनकी सीटें काटकर चिराग को दी गई हैं, जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। NDA गठबंधन के लिए फिलहाल राहत की बात ये है कि इन विवादित सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि पहले चरण में नामाकंन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर ही है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चाणक्य अमित शाह बिहार की ये लड़ाई कैसे शांत कराते हैं?

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
