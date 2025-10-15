बिहार NDA में ‘ऑल इज नॉट वेल’, पांच सीटों पर नीतीश-चिराग में संग्राम; कुशवाहा महुआ पर क्यों अड़े

संक्षेप: यह पहली बार है, जब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और उनकी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका से हटकर भाजपा की बराबरी में आ खड़े हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे भी नाराज हैं। वह हर हाल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं।

Bihar Assembly Elections: बिहार के सत्ताधारी गठबंधन NDA में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनावों में सीटों पर मची खींचतान और सियासी लड़ाई का असर पटना से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से नाराज पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रातभर मनाने की कोशिश करते रहे, बावजूद इसके वो नहीं माने और महुआ सीट पर अड़े रहे। बुधवार को अमित शाह से भी उनकी लंबी बातचीत हुई है लेकिन अभी तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है।

हालांकि, उन्होंने शाह से मुलाकात करने के बाद इतना जरूर कहा कि बिहार में अगली सरकार भी NDA की ही बनेगी। सीटों की संख्या के अलावा उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट पर भी अड़े हुए हैं। वह इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि सीट बंटवारे के तहत ये सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। कुशवाहा की पार्टी रालोमो को सिर्फ छह सीटें दी गई हैं, जबकि चिराग को 29 सीटें दी गई हैं।

महुआ सीट पर क्यों अड़े कुशवाहा? सीट शेयरिंग से नाराज कुशवाहा सोशल मीडिया पर दो दिनों तक शायरी करते रहे हैं। कुशवाहा की नाराजगी दिनारा सीट को लेकर भी है। वह महुआ से अपने बेटे दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को उतारने की तैयारी में थे लेकिन ये सीट चिराग के खाते में चली गई है। इससे नाराज कुशवाहा की पार्टी के नेताओं ने NDA के नामांकन से भी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुशवाहा महुआ सीट चिराग की झोली में डालने पर सहमत हो गए हैं। इसके बदले में उन्हें एक एमएलसी सीट दी जाएगी।

नीतीश ने चिराग का टेंशन बढ़ाया दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें पांच सीटें ऐसी हैं, जिस पर जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) में संग्राम मच गया है क्योंकि सीट बंटवारे के तहत ये सीटें चिराग के खाते में जाने की चर्चा है। ये पांच सीटें हैं- सोनबरसा, मोरवा, एकमा, गायघाट और राजगीर। जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 57 नामों की घोषणा की है, उनमें इन पांचों सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। इससे चिराग के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं और NDA में भी तनाव बढ़ गया है। कम सीटें मिलने से जीतनराम मांझी भी नाराज चल रहे हैं।