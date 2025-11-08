Bihar Election 2025: दूसरे चरण के प्रचार में 36 घंटे शेष, 122 सीटों पर 11 नवंबर को होगा मतदान
संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए 9 नवंबर की शाम तक मौका है। आखिरी चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इस दौरान 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा।
Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 36 घंटे शेष हैं। उम्मीदवारों, दलों और गठबंधनों के पास प्रचार के लिए 9 नवंबर शाम तक का ही समय है। इसे लेकर इस चरण के चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक दल और उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण क्षेत्र के जिलों में विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस चरण में पहले चरण की तुलना में अधिक जिलों और अधिक सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना तय है। इस चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला होगा।
मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले यानी 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा। चुनाव आयोग को पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी अधिक से अधिक मतदान होने की उम्मीद है। आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाची पदाधिकारियों को सख्त सुरक्षा के इंतजाम और बूथों पर न्यूनतम मतदाता सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया गया है।
20 जिलों में होगा दूसरे चरण का मतदान:
दूसरे चरण के चुनाव के तहत बिहार के 20 जिलों में मतदान होगा। इस चरण में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में वोटिंग होगी। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में भी वोट डाले जाएंगे।
45,399 बूथों पर होगा मतदान:
दूसरे चरण में 45,399 बूथों पर मतदान होगा। इसमें 45,388 सामान्य मतदान केंद्र और 11 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। इनमें 5326 शहरी क्षेत्र में और 40,073 ग्रामीण क्षेत्र में बूथ बनाए गए हैं। इस चरण की सभी सीटों पर दो लाख से अधिक मतदाता हैं। इस चरण में 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,95,44,041 पुरुष और 1,74,68,572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों में 1165 पुरुष और 136 महिला उम्मीदवार के साथ एक थर्ड जेंडर के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं।