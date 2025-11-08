Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election 31 lakhs more voting in first phase than 2020 Chunav 48 Lakh voters decreased after SIR
बिहार में पहले चरण में 2020 से 31 लाख अधिक वोटिंग, SIR के बाद घटे थे 48 लाख मतदाता

बिहार में पहले चरण में 2020 से 31 लाख अधिक वोटिंग, SIR के बाद घटे थे 48 लाख मतदाता

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर 2020 के मुकाबले 31 लाख ज्यादा वोट पड़े। इस साल चुनाव से ठीक पहले हुए एसआईआर में 41 लाख मतदाताओं के नाम घट गए थे। 

Sat, 8 Nov 2025 11:21 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की 121 सीटों पर गुरुवार को रिकॉर्ज मतदान हुआ। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 31 लाखअधिक वोट पड़े। पहले चरण वाली 121 सीटों पर 2020 के चुनाव में 56.15 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह कुल करीब 2, 08, 76, 953 वोट होते हैं। इन सीटों पर 2025 के चुनाव में 65 फीसदी वोट पड़े। जो कुल 2,40,58,811 वोट हैं। इस प्रकार, 2020 की तुलना में 2025 में इन सीटों पर 31 लाख 81 हजार 858 अधिक वोट गिरे। यह बढ़ोतरी करीब 8.85 प्रतिशत की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि मतदाता जागरूकता, मतदाता सूची की सफाई और महिला, युवा एवं बुजुर्ग मतदाताओं का उत्साह वोट प्रतिशत बढ़ाने में सहायक हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई की दूसरे चरण के मतदान में भी मतदाताओं का उत्साह बढ़-चढ़ कर रहेगा।

SIR के बाद घट गए थे 48 लाख मतदाता

वहीं, बिहार में चुनाव से पहले हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पूर्व मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। पुनरीक्षण कार्य के बाद कुल 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे थे। इसके बाद मतदाता सूची के प्रारूप में कुल 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार बताए गए। दावा आपत्ति के बाद 3 लाख 66 हजार 742 मतदाता हटाए गए।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इसके बाद 7,20,33, 258 मतदाता शेष रह गए, जबकि दावा-आपत्ति के बाद ही 21,53, 343 योग्य मतदाता और जोड़े गए। वहीं, 30 सितंबर को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 7 करोड 41 लाख 92 हजार 357 नाम थे। इस प्रकार, करीब 48 लाख मतदाताओं के नाम SIR के पहले की सूची की तुलना में कम हो।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान, कहीं भी नहीं होगी रिपोलिंग

मालूम हो कि, 2020 में तीन चरणों में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुल 4,19,26,443 वोट डाले गए थे, जबकि राज्य में कुल 7,36,47,660 मतदाता थे। वहीं, 2025 में कुल मतदाताओं की संख्या 7, 43,55,976 मतदाता है। पहले चरण वाले 121 सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 3,70,13,556 थी।

अपील और वोटर सुविधाओं का रहा असर

चुनाव आयोग सहित प्रधानमंत्री, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार मतदान की अपील किए जाने का प्रभाव पड़ा और लोग घरों से निकले। बूथ पर मोबाइल रखने की सुविधा, 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता एवं दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा, पहली बार रंगीन फोटोयुक्त मतदान पर्ची की सुविधा सहित अन्य कारण से भी मतदाता जागरुक हुए। पक्ष-विपक्ष की लगातार घोषणाओं के कारण भी उनके समर्थक मतदाता गोलबंद हुए और बूथों पर वोटिंग के लिए पहुंचे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election commission Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।