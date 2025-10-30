Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election 30 relatives of 8 former Chief Ministers contesting in Bihar know who from where
Bihar Assembly Elections: बिहार के चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 30 रिश्तेदार; कौन- कहां से लड़ रहे, जान लीजिए

Bihar Assembly Elections: बिहार के चुनावी मैदान में 8 पूर्व सीएम के 30 रिश्तेदार; कौन- कहां से लड़ रहे, जान लीजिए

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: इन दावेदारों में से दो महिला प्रत्याशी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ. जागृति ठाकुर शामिल हैं।

Thu, 30 Oct 2025 09:09 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता
share Share
Follow Us on

Bihar Assembly Elections: इस बार बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में आठ पूर्व मुख्यमंत्रियों के दस रिश्तेदार किस्मत आजमा रहे हैं। रसूखदार राजनीतिक घरानों से जुड़े ये वारिस आठ जिलों की दस सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इससे मधुबनी, वैशाली, जमुई, गया, सारण, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर में चुनावी लड़ाई हाईप्रोफाइल हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन दावेदारों में से दो महिला प्रत्याशी हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉ. जागृति ठाकुर शामिल हैं। राजद के टिकट पर डॉ. करिश्मा राय परसा (सारण) और मोरवा (समस्तीपुर) सीट पर डॉ. जागृति ठाकुर जन सुराज की उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती डॉ. करिश्मा राय तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन हैं। डॉ. जागृति केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की भतीजी हैं। इनके अलावा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के तीन रिश्तेदार चुनावी रेस में हैं। इनमें समधन ज्योति गुप्ता बाराचट्टी (गया), बहू दीपा मांझी इमामगंज (गया) और दामाद प्रफुल्ल मांझी सिकंदरा (जमुई) की सीट पर हम के प्रत्याशी हैं। पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर सीट से राजद के प्रत्याशी हैं।

ये भी पढ़ें:जब मल्लाह तो मोहम्मद का बेटा भी सीएम बन सकता है, बोले असदुद्दीन ओवैसी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

लालू-राबड़ी के दोनों पुत्र वैशाली में

तेज प्रताप यादव- जनशक्ति जनता दल

तेजस्वी प्रसाद यादव- राजद

शाश्वत केदार- कांग्रेस

करिश्मा राय- राजद

पूर्व सीएम केदार पांडेय के पोते शाश्वत नरकटियागंज से कांग्रेस प्रत्याशी

पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय के पोता शाश्वत केदार नरकटियागंज से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। शाश्वत ने पहली बार विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में शाश्वत कांग्रेस के टिकट पर वाल्मीकिनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। शाश्वत के पिता मनोज पांडेय बेतिया से सांसद रहे हैं।

इसके अलावा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। झंझारपुर विस सीट बिहार के चुनाव में खास महत्व रखती है। कभी इसी सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले जगन्नाथ मिश्र तीन बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश अब तक तीन बार निर्वाचित हो चुके हैं।

लालू-राबड़ी के दोनों पुत्र वैशाली में

● इनमें दो महिला प्रत्याशी पहली बार लड़ रहीं चुनाव

● दारोगा प्रसाद राय और कर्पूरी ठाकुर की पोती शामिल

● सर्वाधिक जीतनराम मांझी के तीन रिश्तेदार उम्मीदवार

● पूर्व सीएम सतीश प्र. सिंह के पुत्र सुशील कुमार भी रेस में

● वारिस आठ जिलों की दस सीटों पर कर रहे हैं दावेदारी

वैशाली जिले की दो सीटों महुआ और राघोपुर पर पूरे देश की नजर है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दोनों पुत्र अलग-अलग सीटों पर दो विभिन्न दलों से प्रत्याशी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर विस सीट पर राजद के उम्मीदवार हैं। उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव (विधायक) अपनी नवगठित जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से प्रत्याशी हैं।

ये भी पढ़ें:राजद, भाजपा और कांग्रेस सहित 25 सोशल मीडिया हैंडल पर केस; भड़काऊ पोस्ट का आरोप
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Elections Lalu Yadav Rabri Devi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।