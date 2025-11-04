Bihar Elections: 3.75 करोड़ वोटर, 1314 कैंडिडेट, 45341 बूथ; पहले चरण में 121 सीटों पर परसों मतदान

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर इन 18 जिलों में 45341 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जिन पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। जिसमें कई दिग्गजों की साख भी दांव रहेगी।

Tue, 4 Nov 2025 10:45 PM

10 अक्तूबर को नामांकन के साथ शुरू हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम गया। पहले चरण में 18 जिलों में 121 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार (06 नवंबर) को वोट पड़ेंगे। इस चरण में 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान को लेकर इन 18 जिलों में 45341 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जिन पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र बल की तैनाती होगी। साथ ही शत प्रतिशत बूथों पर वेबकास्टिंग होगी। इसकी मदद से चुनाव आयोग मुख्यालय से बूथों की ऑनलाइन निगरानी रख सकेगा।

आंकड़ों में पहले चरण का चुनाव कुल मतदाता: 3,75,13,302 (पुरुष-1,98,35,325 महिला-1,76,77,219, थर्ड जेंडर-758)

सर्विस वोटर: 1,00,904

दिव्यांग मतदाता: 3,22,077

18-19 वर्ष के मतदाता (पहली बार वोटिंग करने के लिए) : 7,37,765

युवा मतदाता (18 से 40 वर्ष) : 1,96,27,330

बुजुर्ग मतदाता: 5,31,423 (80 वर्ष उम्र से अधिक : 5,24,687 --- 100 वर्ष से अधिक उम्र : 6736)

कुल उम्मीदवार: 1314 (पुरुष 1192, महिला 122)

जिला: 18 (गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मुंगेर, मधेपुरा। )

विधानसभा: 121 (सामान्य 102, अनुसूचित जाति 19)

सबसे बड़ा विधानसभा (क्षेत्रफल) : सूर्यगढ़ा

सबसे बड़ा विधानसभा (मतदाता) : दीघा

सबसे छोटा विधानसभा (क्षेत्रफल) : बांकीपुर

सबसे छोटा विधानसभा (आबादी) : बरबीघा

मतदान केंद्र : 45324 (शहरी 8608, ग्रामीण 36733)

महिला संचालित : 926

दिव्यांग संचालित : 107

मॉडल मतदान केंद्र : 320

प्रति मतदान केंद्र औसत मतदाता : 827

सबसे उम्रदराज उम्मीदवार हरनौत से जदयू के हरिनारायण सिंह (78 वर्ष)

सीवान से राजद के अवध बिहारी चौधरी (78 वर्ष)

सबसे युवा उम्मीदवार अलीनगर भाजपा की मैथिली ठाकुर (25 साल)

विभूतिपुर से जदयू की रवीना कुशवाहा (27 साल)

औसतन हर सीट पर 11 उम्मीदवार औसतन हर सीट पर 11 उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे अधिक 20-20 जबकि भोरे, परबत्ता और अलौली में सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार।

उम्मीदवारों की औसत आयु पहले चरण में दोनों प्रमुख गठबंधनों से खड़े प्रत्याशियों की औसत आयु 51 वर्ष है।