प्रशांत किशोर नेता नहीं कंसल्टेंट; तेजस्वी का तीखा प्रहार, तेज प्रताप के खिलाफ क्यों लाए उम्मीदवार

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी, महिलाओं को भत्ता और विकास करने के अपने वादे को अपने हालिया इंटरव्यू में दोहराया है। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी तल्ख टिप्पणी की है।

Bihar Election 2025: बिहार के सियासी माहौल में गर्मी बढ़ चुकी है और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर रोजगार देने वाले अपने वादे की चर्चा छेड़ दी है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने विजन, विपक्षी हमलों और विकास के मॉडल पर खुलकर बात की। इसके अलावा उन्होंने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर पर भी जमकर हमला बोला है।

इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि बिहार को राजनीति नहीं, रोजगार की जरूरत है। उन्होंने अपने पुराने वादे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी को दोहराते हुए कहा, “हम रोजगार को खर्च नहीं, निवेश मानते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में जान आएगी और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार होगा।”

तेजस्वी ने विपक्ष द्वारा मुफ्तखोरी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा, “लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना रेवड़ी बांटना नहीं, मानव गरिमा का हिस्सा है। जब तक ढांचा और रोजगार नहीं बनता, तब तक राहत जरूरी है।” उन्होंने एनडीए के महिला वोटरों के लिए 10000 रुपये की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा, “हमने ‘माई बहन मान योजना’ के तहत हर महिला को 2,500 देने की योजना बनाई है, यह कम नहीं, स्थायी राहत।”

प्रशांत किशोर पर किया तीखा प्रहार जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए तेजस्वी बोले, “वो नेता नहीं, कंसल्टेंट हैं। जनता के बीच कभी नहीं रहे। असली राजनीति जमीनी जुड़ाव से बनती है, मीडिया साउंडबाइट्स से नहीं।”

रोजगार और केवल रोजगार हमारा मंत्र: तेजस्वी यादव तेजस्वी ने दोहराया कि रोजगार ही उनकी राजनीति का केंद्र है। उन्होंने कहा, “2020 में 10 लाख नौकरियों के वादे पर जनता ने भरोसा किया था। जब मैं डिप्टी सीएम था, तब 5 लाख नौकरियां दी भी गईं।”

तेज प्रताप के खिलाफ उम्मीदवार पर बोले- लोकतंत्र में विकल्प जरूरी अपने भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने को लेकर उन्होंने कहा, “हर व्यक्ति को अपनी राय और चुनाव लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र में विविधता ही ताकत है।”