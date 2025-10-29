Hindustan Hindi News
छोड़िए ना, क्या कहूं; ओवैसी पर सवाल को टाल गए तेजस्वी, गिरीराज सिंह पर बोला दिया वार

संक्षेप: Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ओवैसी के तंज पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। उन्होंने ओवैसी पर किए गए सवाल को टालते हुए कहा कि हम वादों पर फोकस कर रहे हैं, बाकी बातें छोड़िए।

Wed, 29 Oct 2025 12:19 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के घोषणापत्र के बाद तंज कसते हुए कहा था कि जब किसी ऐसे समुदाय के नेता को डिप्टी सीएम का वादा किया जा सकता है, जिसकी आबादी केवल तीन फीसदी है, तो 17 फीसदी मुस्लिम आबादी में से किसी को क्यों नहीं? इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस शुरू हो गई थी कि क्या महागठबंधन मुस्लिम प्रतिनिधित्व से बच रहा है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ओवैसी के तंज पर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि क्या मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो तेजस्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, “छोड़िए ना, क्या कहूं।” यह बोल कर तेजस्वी ओवैसी पर सवाल को टाल गए।

वादे नहीं, प्रतिज्ञा है हमारी: तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने ओवैसी के सवाल से बचते हुए कहा कि वे अब वादों को पूरा करने पर फोकस कर रहे हैं। बोले, “कल जो घोषणाएं हमने कीं, वो हमारी प्रतिज्ञा हैं। हम उन्हें मिलकर पूरा करेंगे। पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करेंगे। पत्रकारों के लिए हर डिवीजन में प्रेस क्लब और हॉस्टल बनाएंगे।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारियों जैसे कि पुलिस, नर्स और शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग 70 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी ताकि उन्हें परिवार से दूर न रहना पड़े।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

गिरीराज सिंह पर भी बोला वार

तेजस्वी ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह पर भी पलटवार किया। बोले, “हमने 17-18 महीनों में जितना काम किया, उतना गिरीराज सिंह ने पूरी जिंदगी में नहीं किया।” गिरीराज सिंह ने तेजस्वी पर उपमुख्यमंत्री रहते वादे न निभाने का आरोप लगाया था।

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे। मतगणना 14 नवंबर को होगी। एक ओर NDA जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी शामिल हैं।

