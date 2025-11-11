Hindustan Hindi News
तेजस्वी-तेज प्रताप आमने-सामने; भाइयों की मुलाकात देख मीसा भारती भावुक; शेयर किया VIDEO

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के बीच मीसा भारती ने अपने इंस्टाग्राम पर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की एयरपोर्ट की मुलाकात का वीडियो शेयर किया।

Tue, 11 Nov 2025 03:01 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की गर्मी के बीच एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सियासत और भावनात्मक दोनों का गुबार फूटा है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके दोनों भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट पर आमने-सामने आते दिख रहे हैं।

वीडियो दरअसल यूट्यूबर ‘अनफिल्टर्ड विद समदीश’ के शो का एक क्लिप है। इसमें तेज प्रताप एक दुकान में बंडी खरीदते नजर आते हैं, तभी तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर चेक-इन करा रहे होते हैं। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, तेजस्वी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “शॉपिंग करा रहे हैं क्या भइया?” इस पर तेज प्रताप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे की मायूसी साफ झलक जाती है।

वीडियो के बैकग्राउंड में तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और संजय यादव नजर आते हैं, जबकि तेज प्रताप अकेले हैं। इस पल को देखकर मीसा भारती ने टूटे हुए दिल के इमोजी के साथ वीडियो शेयर करते हुए सिर्फ “भाई।” लिखा।

चुनावी सरगर्मी के बीच रिश्तों में नरमी की आहट

पहले चरण की वोटिंग के बीच यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक दूरी और परिवारिक मतभेद की चर्चा जोरों पर है। तेज प्रताप यादव जहां इस बार जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) से महुआ सीट से मैदान में हैं, वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवार के रूप में राघोपुर से किस्मत आजमा रहे हैं।

तेज प्रताप को न पार्टी से समर्थन मिला, न परिवार से प्रचार। इसके बावजूद वे अकेले दम पर मैदान में हैं। वहीं तेजस्वी के लिए राबड़ी देवी, मीसा भारती और पूरी आरजेडी मशीनरी सक्रिय दिखी। मगर अब तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है। राबड़ी देवी ने हाल ही में कहा, “मेरे दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का प्यार उन्हें जरूर मिलेगा।” यानी मां के मन में दोनों बेटों के लिए बराबर की ममता है।

