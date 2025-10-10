bihar election 2025 santosh kushwaha to resigns from jdu joins rjd tejashwi yadav lesi singh dhamdaha seat सीमांचल में JDU को झटका, संतोष कुशवाहा RJD में जा रहे, पप्पू यादव ने पूर्णिया में हराया था, Bihar Hindi News - Hindustan
सीमांचल में JDU को झटका, संतोष कुशवाहा RJD में जा रहे, पप्पू यादव ने पूर्णिया में हराया था

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आज पार्टी छोड़कर तेजस्वी यादव की आरजेडी में शामिल हो सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 11:35 AM
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को लगातार झटके लग रहे हैं। पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी छोड़कर विपक्षी खेमे का रुख किया और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी जेडीयू से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल होंगे। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी जॉइन कर सकते हैं।

सीमांचल क्षेत्र में संतोष कुशवाहा का खासा रसूख है, वह दो बार पूर्णियां से जेडीयू के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा था अब एक दशक बाद फिर संतोष कुशवाहा नई सियासी पारी खेलना चाहते हैं।

धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा

एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, संतोष कुशवाहा ने अपनी चुनावी सीट भी तय कर ली है, वे जेडीयू की वरिष्ठ मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ धमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी ने भी उन्हें इस सीट से उम्मीदवार बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कुशवाहा समुदाय में संतोष कुशवाहा का खास प्रभाव है और आरजेडी इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है।

सीमांचल में अहम चेहरा हैं संतोष कुशवाहा

संतोष कुशवाहा की नाराजगी की वजह पार्टी में लगातार अनदेखी बताई जा रही है। वे सीमांचल की अहम सीट पूर्णियां दो बार (2014 और 2019) जेडीयू से सांसद रह चुके हैं। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर पूर्णियां से फिर चुनावी मैदान में थे मगर कद्दावर नेता पप्पू यादव से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 2010 में वे बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेडीयू का दामन थामा था। अब एक दशक बाद वे फिर से अपने राजनीतिक सफर को नई दिशा देने की तैयारी में हैं।

