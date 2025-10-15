Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 prashant kishor announcement jan suraj organisational role party decision

मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा; उम्मीदवारी से पीछे हटे प्रशांत किशोर, बोले- जन सुराज की 150 सीटें नहीं आईं तो मानूंगा हार

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो तय किया है, वही करेंगे और संगठन के काम पर ध्यान देंगे।

Wed, 15 Oct 2025 09:53 AMHimanshu Tiwari पीटीआई, पटना
share Share
Follow Us on
मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा; उम्मीदवारी से पीछे हटे प्रशांत किशोर, बोले- जन सुराज की 150 सीटें नहीं आईं तो मानूंगा हार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर प्रशांत किशोर ने आखिरकार विराम लगा दिया है। जन सुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने साफ-साफ कह दिया कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नहीं उतरेंगे।

पीटीआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वे चुनावी मैदान में उतरने वाले नहीं हैं, लेकिन जन सुराज अगर 150 सीटें नहीं जीतता, तो इसे वे अपनी व्यक्तिगत हार मानेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, “नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने जो फैसला लिया है, वही करूंगा। मैं वही संगठनात्मक काम जारी रखूंगा जो पार्टी के बड़े हित के लिए अब तक कर रहा हूं।” उन्होंने आगे कहा, “अगर जन सुराज 150 से कम सीटें लाता है तो यह मेरी हार होगी। और अगर इससे ज्यादा सीटें आती हैं, तो यह बिहार की जनता की जीत होगी।”

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर जन सुराज की सरकार बनी, तो बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने एलान किया कि सरकार बनते ही 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह उन नेताओं और अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो दुआ कर रहे हैं कि जन सुराज सत्ता में न आए। क्योंकि अगर जन सुराज की सरकार बनी, तो उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

आरजेडी और लालू परिवार पर सीधा वार

प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप और चार्जशीट्स हैं कि अब लोग उन्हें पढ़ते भी नहीं। उन्होंने कहा, “आरजेडी और लालू परिवार ने इतने घोटाले किए हैं, इतने केस चल रहे हैं कि अब लोग उसे खबर भी नहीं मानते। यही वजह है कि बिहार को अब नई राजनीति की जरूरत है।”

प्रशांत किशोर ने दोहराया कि उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि बिहार को एक नई दिशा देना है। उन्होंने कहा कि जन सुराज एक आंदोलन है, जो राजनीति में साफ छवि, जवाबदेही और विकास आधारित सोच लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमारा मकसद चुनाव जीतना नहीं, बिहार को बेहतर बनाना है। अगर जनता हमें मौका देती है, तो राज्य में ईमानदार शासन की नई मिसाल कायम करेंगे।”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Prashant Kishor
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।