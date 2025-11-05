Bihar Voting: अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इनमें से कोई भी कागज वोटर कार्ड का काम करेगा
संक्षेप: Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है ऐसे अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी 11 वैध पहचान पत्रों में से किसी एक से वोट डाल सकते हैं।
Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत अब फाइनल राउंड में है। पहले चरण की वोटिंग के लिए गुरुवार, 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर जनता वोट डालने उतरने वाली है। सुबह से शाम तक पूरे बिहार में लोकतंत्र का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ जरूरी पहचान पत्रों से भी आप मतदान कर सकते हैं।
Bihar Chunav 2025: अगर वोटर कार्ड नहीं है, तो भी डाल सकते हैं वोट
कई मतदाताओं के मन में सवाल है कि अगर वोटर आईडी कार्ड घर पर रह गया या बना ही नहीं तो क्या वोट नहीं डाल पाएंगे? तो जवाब है- डाल पाएंगे! बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर नाम दर्ज है, तो नीचे दिए गए 11 वैध पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
इन पहचान पत्रों में से कोई एक साथ रखें:
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी का फोटो आईडी कार्ड
4. पैन कार्ड
5. आधार कार्ड
6. बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक (फोटो सहित)
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. लेबर मंत्रालय का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड (ESI)
9. फोटो सहित पेंशन कार्ड
10. एनपीआर (NPR) स्मार्ट कार्ड
11. सांसद/विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र
इनमें से कोई भी एक दस्तावेज आपके पास है, तो आपका वोट वैध माना जाएगा , वोटिंग में कोई रोक नहीं होगी।
Bihar Chunav 2025: बनाए गए हैं 45341 मतदान केंद्र
गौरतलब है कि हर बूथ पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मुख्यालय से लाइव निगरानी की जा सके।