Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election 2025 Phase 1 voting on Nov 6 key things every voter must know before polling
Bihar Election 2025: देने जा रहे मतदान, वोट डालने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Bihar Election 2025: देने जा रहे मतदान, वोट डालने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी। जानिए वोटिंग टाइम, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट चेक करने और टेंडर वोट की प्रक्रिया के बारे में।

Wed, 5 Nov 2025 03:01 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान कल यानी गुरुवार यानी 6 नवंबर को होगा। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यह वही दिन है जब जनता अपने मताधिकार से तय करेगी कि राज्य की सियासत किस दिशा में जाएगी। ऐसे में अगर आप कल वोट डालने जा रहे हैं कुछ अहम बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। आइए एक एक कर उन पहलुओं को जानते हैं, जिनका ध्यान हर मतदाताओं को रखना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वोटिंग का समय क्या रहेगा?

पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान तीन अलग-अलग समय तक होगा। 13 सीटों पर, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें तारापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, बिभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर। सिमरी बख्तियारपुर और महिषी सीट पर वोटिंग सुबह 7 से शाम 4 बजे तक होगी। सूर्यगढ़ा सीट के 56 बूथों पर भी यही समय रहेगा। जबकि बाकी 105 सीटों पर वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।

वोटर लिस्ट में नाम कैसे जांचें?

आप अपना नाम वोटर लिस्ट में तीन तरीकों से देख सकते हैं:

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
  • ऑनलाइन वेबसाइट से: https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं।
  • मोबाइल ऐप से: Voter Helpline App डाउनलोड करें और एप पर अपना नाम व पता डालकर चेक करें।
  • मतदान केंद्र के बाहर लगे कैंप से: सभी पार्टियों के कैंप में मतदाताओं की पूरी सूची होती है। वहां जाकर भी आप अपना नाम देख सकते हैं।

वोटर कार्ड नहीं है? फिर भी डाल सकते हैं वोट

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं। बस यह जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर नाम दर्ज है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक वैध पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं।

वोट डालने के लिए मान्य पहचान पत्र (इनमें से कोई एक साथ रखें):

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी का फोटो आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस का पासबुक
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • लेबर मंत्रालय का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
  • फोटो सहित पेंशन कार्ड
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का स्मार्ट कार्ड
  • सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचानपत्र

इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर जाएं, आपका वोट अमान्य नहीं होगा।

अगर कोई और आपका वोट डाल दे तो क्या करें?

चुनाव आयोग ने ऐसी स्थिति के लिए ‘टेंडर वोट’ का प्रावधान किया है। मतदान केंद्र पर अगर आपको बताया जाए कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, तो घबराएं नहीं, आप पीठासीन अधिकारी से शिकायत करें। वह आपके दस्तावेजों की जांच करेगा, और अगर दावा सही निकला तो आपको बैलेट पेपर के जरिए टेंडर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। अगर शिकायत झूठी साबित हुई तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।