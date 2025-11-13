Hindustan Hindi News
पटना में नीतीश के लिए 'टाइगर अभी जिंदा है' के पोस्टर; एग्जिट पोल से एनडीए और जेडीयू का जोश बढ़ा

Thu, 13 Nov 2025 01:20 PM
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जेडीयू खेमे में जोश और आत्मविश्वास की नई लहर दिखाई दे रही है। पटना के जेडीयू मुख्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में “टाइगर अभी जिंदा है” का बड़ा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में नीतीश कुमार की मुस्कुराती तस्वीर दिखाई दे रही है। पोस्टर के अंदर बड़े अक्षरों में- टाइगर अभी जिंदा है लिखा हुआ है।

यहा पोस्टर इस बात का संकेत है कि एग्जिट पोल के बाद एनडीए और जेडीयू खेमे में जोश लौट आया है। गौरतलब है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने बिहार में एनडीए गठबंधन के पक्ष में रुझान दिखाए हैं। कई चैनलों ने संकेत दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में हो सकता है।

तेजस्वी ने एग्जिट पोल को नकारा

वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव के बाद आये 'एग्जिट पोल' को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के प्रभाव में मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जैसा सर्वे चाहते हैं उसी के हिसाब से आंकड़े जनता के सामने पेश किये जाते हैं।

तेजस्वी यादव ने कहा कि इसी मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय लाहौर पर भारत का कब्जा करवाया था। झारखंड और बंगाल में 'एग्जिट पोल' में भाजपा को जिताया था और अब बिहार में उसी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश मे मीडिया की विश्वसनीयता निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है और एक दिन पहले इसी मीडिया ने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को जीते जी मार दिया था। उन्होंने कहा कि हास्य का विषय है कि कुछ भाजपाई नेताओं में धर्मेंद्र के निधन पर शोक भी व्यक्त कर दिया था।

