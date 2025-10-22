Hindustan Hindi News
bihar election 2025 nitish kumar nda campaign mahagathbandhan infighting rjd congress cpi seat clash tejashwi news
सोशल मीडिया शांत, पुराने नारे हो रहे रिपीट; नीतीश बजा रहे सियासी तुरही पर क्यों खामोश है महागठबंधन

सोशल मीडिया शांत, पुराने नारे हो रहे रिपीट; नीतीश बजा रहे सियासी तुरही पर क्यों खामोश है महागठबंधन

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुहिम तेज कर दी है। वहीं महागठबंधन में 11 सीटों पर साथी दल एक-दूसरे से टकराने को तैयार हैं।

Wed, 22 Oct 2025 10:50 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर सूबे की सियासत एक बार फिर गरम है। जैसे ही दूसरे और आखिरी चरण के नामांकन बंद हुए, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का चुनावी बिगुल मुजफ्फरपुर से फूंक दिया, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन के घर में ही फूट पड़ गई है। मतदाताओं के सामने अब मुश्किल यह है कि समझें तो किसे अपना अपना मानें क्योंकि कई सीटों पर साथी ही बने प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में महागठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है।

20 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के नामांकन की मियाद ख़त्म हो गई। इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की चुनावी मुहिम की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की, लेकिन विपक्षी महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल) अंदरूनी मतभेदों में उलझ गया है।

जानकारी के मुताबिक, कम से कम 11 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। इनमें वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, नरकटियागंज, राजापाकर, बछवाड़ा, बिहारशरीफ, करगहर, चैनपुर, बाबूबरही और गौरा बौरा जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें चार सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने हैं, जबकि तीन सीटों पर आजेडी का मुकाबला वीआईपी उम्मीदवारों से है। वहीं, कांग्रेस और सीपीआई के बीच भी चार सीटों पर सीधा मुकाबला है।

हालांकि, उम्मीदवारों की वापसी की आखिरी तारीख कल तक का वक्त बचा है, ऐसे में कुछ नामांकन वापस भी हो सकते हैं। लेकिन मतदाताओं में इस आपसी टकराव से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

विपक्ष ने साध रखी है चुप्पी

दिलचस्प बात यह है कि जैसे-जैसे चुनावी शोर बढ़ना चाहिए था, विपक्षी गठबंधन की आवाज उल्टा धीमी पड़ती जा रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स लगभग शांत हैं, और पुराने नारे दोहराए जा रहे हैं। अगस्त में राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई वोटर अधिकार यात्रा की ऊर्जा अब नदारद है।

टीओआई की रिपोर्ट की मानें तो RJD नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वे नेताओं के प्रचार कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई तय तारीख नहीं बताई। हालांकि, आरजेडी ने चुनाव आयोग को 40 स्टार प्रचारकों की सूची दी है, लेकिन असल में केवल तेजस्वी यादव ही मांग में हैं। 2020 के चुनावों में तेजस्वी ने अकेले 247 रैलियां की थीं, जबकि नीतीश कुमार ने 160 और नित्यानंद राय ने 200 के करीब सभाएं की थीं।

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार स्वास्थ्य कारणों से पूरी तरह चुनावी मैदान से बाहर हैं, और राबड़ी देवी ने भी अपनी गतिविधियां सीमित कर दी हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अशोक गहलोत और भूपेश बघेल 23 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे।

NDA का पलटवार

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, “वो वोट चोरी पर चर्चा करने आए थे, लेकिन सब खत्म हो गया। राहुल असल में एक राजनीतिक पर्यटक हैं, जिनका बिहार से कोई लेना-देना नहीं।” वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “विपक्ष के पास न नेता हैं, न विचारधारा, न मुद्दे।”

एनडीए की ओर से नीतीश सरकार की 20 साल की उपलब्धियों गिनवाईं, जिसमें सड़कों से लेकर शिक्षा, महिलाओं और युवाओं तक का जोरदार प्रचार जारी है, जबकि विपक्षी सोशल मीडिया पर केवल पुराने वीडियो और दिवाली-छठ की शुभकामनाएं पोस्ट कर रहा है।

