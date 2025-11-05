संतोष कुशवाहा के खिलाफ प्रचार करने धमदाहा पहुंचे नीतीश, लेशी सिंह के लिए वोट मांगा

संक्षेप: Bihar election 2025 : धमदाहा में नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी लेशी सिंह के लिए वोट मांगा। यहां से संतोष कुशवाहा आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो कभी नीतीश कुमार की जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे।

Bihar election 2025 : बिहार की सियासत में अब टक्कर दिलचस्प हो गई है। एक तरफ जेडीयू की वरिष्ठ मंत्री लेशी सिंह के लिए प्रचार करने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धमदाहा (पूर्णिया) के मैदान में उतरे, तो दूसरी तरफ उनके पुराने साथी और अब विरोधी बने संतोष कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर उसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। सीमांचल की ये जंग अब सिर्फ सीट की नहीं, सियासी प्रतिष्ठा की भी हो गई है। धमदाहा में बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरबाड़ी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में बिहार देश के विकसित राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य को केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है और अब बिहार के हर इलाके में विकास की गूंज सुनाई दे रही है।

नीतीश कुमार ने कहा, “पहले बिहार में शाम होते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे, डर और झगड़े का माहौल था। अब शांति, भाईचारा और प्रेम है। हमने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया, नौकरियां दीं, पेंशन बढ़ाई और हर वर्ग के विकास के लिए काम किया।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि “2030 तक एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, मखाना बोर्ड बन चुका है, और धमदाहा से फोर लेन रोड बनने जा रहा है।”

संतोश कुशवाहा के खिलाफ प्रचार कर रहे नीतीश कुमार उन्होंने मंच से जेडीयू प्रत्याशी लेशी सिंह के पक्ष में वोट मांगते हुए कहा, “लेशी सिंह ने धमदाहा में जो काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं। इन्हें जीताना विकास की रफ्तार को बनाए रखना है।” मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन और साबिर अली जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे।