नौकरी-रोजगार पर बरगला रहे, आगे भी हम ही काम करेंगे; तेजस्वी के घोषणापत्र पर नीतीश का प्रहार

संक्षेप: Bihar Election 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साझा घोषणापत्र ‘तेजस्वी प्रण’ पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग 15 साल तक बिहार का खजाना लूटते रहे, वही आज नौकरी और रोजगार के नाम पर युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं।

Tue, 28 Oct 2025 06:21 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: महागठबंधन के ‘तेजस्वी प्रण’ घोषणापत्र के जारी होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने 15 साल तक राज्य की सत्ता में रहकर बिहार को लूटा और युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया। नीतीश ने कहा, “मेरा अनुरोध है कि आप किसी भ्रम में न रहें। हमारी सरकार ने आपके लिए जो काम किए हैं, उन्हें याद रखिए। आगे भी काम हम ही करेंगे। हम जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं।”

2005 से पहले अंधकार में था बिहार: नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहा था। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था और उन्हें बिहारी होने के नाम पर अपमान का सामना करना पड़ता था।

उन्होंने बताया कि उस वक्त सरकारी नौकरियों की वैकेंसी नहीं निकलती थी, और अगर निकलती भी थी तो सत्ता के संरक्षण में नौकरी का सौदा हो जाता था। सरकारी कर्मियों को 6-6 महीने तक वेतन और पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। नीतीश ने कहा, “हमने उस व्यवस्था को सुधारा। अब हर महीने वेतन समय पर मिलता है, काम करने का माहौल है, और नौकरियों में पारदर्शिता आई है। आज वही लोग फिर सत्ता पाने के लिए हवा-हवाई वादे कर रहे हैं।”

महागठबंधन का ‘तेजस्वी प्रण’ घोषणापत्र जारी

दरअसल, मंगलवार को महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया गया। इस मौके पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआईपी के मुकेश सहनी और माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा, “यह दलों और दिलों का प्रण है। एक-एक घोषणा दिल से लिया गया प्रण है। जरूरत पड़ी तो हम प्राण झोंककर भी इन्हें पूरा करेंगे।”

घोषणापत्र में यह वादा किया गया है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का विधेयक लाया जाएगा।

