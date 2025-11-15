Hindustan Hindi News
बिहार असल मायने में हकदार; एनडीए की जीत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, खूब की नीतीश की तारीफ

बिहार असल मायने में हकदार; एनडीए की जीत पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, खूब की नीतीश की तारीफ

संक्षेप: एनडीए की बिहार में जीत के बाद टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार को भरोसेमंद और सफल नेता बताते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार को वह नेतृत्व मिला जिसका वह हकदार था।

Sun, 16 Nov 2025 12:06 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर राजनीति में जहां एक ओर नतीजों को लेकर हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी ओर बधाइयों का दौर भी तेज हो गया है। इसी बीच आसनसोल से टीएमसी सांसद और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी है। सिन्हा ने साफ कहा है कि बिहार की जनता को वही सरकार मिली है, जिसका वह हकदार थी।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को मिली जीत के बाद टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार संग अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए उनकी तारीफ भी की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बिहार को वही सरकार मिली है जिसकी उसे जरूरत थी और जिस पर जनता भरोसा करती है।

सिन्हा ने अपने संदेश में लिखा कि बिहार की जनता ने जिस नेतृत्व पर भरोसा जताया है, वह सही मायनों में भरोसेमंद और लोकप्रिय है। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले, परखे हुए और बेहद सफल नेताओं में से एक हैं।

शत्रुघ्न सिन्हा ने जमकर की नीतीश की तारीफ

सिन्हा ने सिर्फ जीत पर बधाई नहीं दी, बल्कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक सभ्य, सरल और सम्मानित नेता हैं, जिन्होंने लंबे समय से अपनी पहचान मजबूत बनाए रखी है और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि इस जीत का श्रेय उन सभी दलों और नेताओं को भी जाता है जो नीतीश के साथ खड़े रहे। गौरतलब है कि उनके ट्वीट में ममता बनर्जी, शशि थरूर, अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं को भी टैग किया गया है

