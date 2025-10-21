महागठबंधन ने टिकट बेचे, अंदर ही अंदर मची मारामारी; खूब बरसा NDA, राहुल पर भी साधा निशाना
संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन की एकता केवल दिखावा है।
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। बिहार बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्षी महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन के घटक दल टिकट बेच रहे हैं और अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। इतना ही नहीं महागठबंधन पर एनडीए के घटक दलों में से एक चिराग पासवान की पार्टी ने जमकर हमला बोला है।
पटना में मीडिया से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, “बिहार की जनता देख रही है कि महागठबंधन में कैसी अंदरूनी मारामारी चल रही है। टिकट बेचने का खेल हो रहा है। सीट बंटवारे का फार्मूला आज तक तय नहीं कर पाए, तो सरकार कैसे चलाएंगे?” जायसवाल ने आगे कहा कि महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा है, और जनता सब कुछ समझ रही है।
राहुल गांधी पर भी साधा निशाना
दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 'जननायक' शब्द को करपूरी ठाकुर से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा, “राहुल गांधी का ये कदम बिहार और पिछड़े समाज का अपमान है।” यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को “जननायक” कहकर संबोधित किया, जबकि यह शब्द बिहार के भारत रत्न करपूरी ठाकुर से जुड़ा हुआ है।
चिराग पासवान ने भी कसा तंज
उधर, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “दोस्ताना मुकाबला जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो आप दोस्त हैं या आप लड़ रहे हैं। राजनीति में ‘फ्रेंडली फाइट’ सिर्फ धोखा है।” चिराग ने दावा किया कि महागठबंधन की आंतरिक कलह ही उनकी हार का कारण बनेगी।