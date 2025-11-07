Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Election 2025 nda claims historic victory in bihar assembly elections giriraj singh says record will break
बिहार चुनाव में NDA को मिलेंगी कितनी सीटें? गिरिराज सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

बिहार चुनाव में NDA को मिलेंगी कितनी सीटें? गिरिराज सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद गिरिराज सिंह ने दावा किया कि एनडीए इस बार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। 

Fri, 7 Nov 2025 05:48 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में पहले चरण के मतदान के बाद हलचल तेज हो गई है। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। सिंह ने कहा कि तब एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे भी ऊपर जाएगा। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, “121 में से 110 सीटें एनडीए की आएंगी, यह बिल्कुल सही आकलन है।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बम्पर वोटिंग से बढ़ी उम्मीदें

पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें भारी वोटिंग दर्ज की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार 25 साल बाद मतदान 60% के पार गया है, जो जनता के उत्साह और सरकार के प्रति भरोसे का संकेत है। उनके मुताबिक, “ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोग एनडीए के विकास कार्यों से खुश हैं और उसी पर मुहर लगा रहे हैं।”

लालू परिवार पर तीखा वार

सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी विधायक नहीं बन पाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनता अब परिवारवाद नहीं, काम पर वोट कर रही है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदान

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में 64.66 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में सर्वाधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96 प्रतिशत, समस्तीपुर में 70.63 प्रतिशत, मधेपुरा में 67.21 प्रतिशत, वैशाली में 67.37 प्रतिशत, सहरसा में 66.84 प्रतिशत, खगड़िया में 66.36 प्रतिशत, लखीसराय में 65.05 प्रतिशत, मुंगेर में 60.40 प्रतिशत, सीवान में 60.31 प्रतिशत, नालंदा में 58.91 प्रतिशत और पटना में 57.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार, बिहार में 1951-52 के विधानसभा चुनाव में राज्य का सबसे कम 42.6 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार पहले चरण का मतदान वर्ष 2000 में दर्ज 62.67 प्रतिशत से अधिक रहा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।