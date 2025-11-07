बिहार चुनाव में NDA को मिलेंगी कितनी सीटें? गिरिराज सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
संक्षेप: Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद गिरिराज सिंह ने दावा किया कि एनडीए इस बार 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा।
Bihar Election 2025: बिहार की सियासत में पहले चरण के मतदान के बाद हलचल तेज हो गई है। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि इस बार एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। सिंह ने कहा कि तब एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार का आंकड़ा उससे भी ऊपर जाएगा। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, “121 में से 110 सीटें एनडीए की आएंगी, यह बिल्कुल सही आकलन है।”
बम्पर वोटिंग से बढ़ी उम्मीदें
पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें भारी वोटिंग दर्ज की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार 25 साल बाद मतदान 60% के पार गया है, जो जनता के उत्साह और सरकार के प्रति भरोसे का संकेत है। उनके मुताबिक, “ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोग एनडीए के विकास कार्यों से खुश हैं और उसी पर मुहर लगा रहे हैं।”
लालू परिवार पर तीखा वार
सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई भी विधायक नहीं बन पाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनता अब परिवारवाद नहीं, काम पर वोट कर रही है।
पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदान
चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में 64.66 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों में सर्वाधिक मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर में 70.96 प्रतिशत, समस्तीपुर में 70.63 प्रतिशत, मधेपुरा में 67.21 प्रतिशत, वैशाली में 67.37 प्रतिशत, सहरसा में 66.84 प्रतिशत, खगड़िया में 66.36 प्रतिशत, लखीसराय में 65.05 प्रतिशत, मुंगेर में 60.40 प्रतिशत, सीवान में 60.31 प्रतिशत, नालंदा में 58.91 प्रतिशत और पटना में 57.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। आयोग के अनुसार, बिहार में 1951-52 के विधानसभा चुनाव में राज्य का सबसे कम 42.6 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार पहले चरण का मतदान वर्ष 2000 में दर्ज 62.67 प्रतिशत से अधिक रहा।