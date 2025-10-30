Hindustan Hindi News
इस बार बिहार में NDA 225 पार, फिर बनेगी नीतीश सरकार; चिगार की पार्टी कर रही दावा

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: एलजेपी (रामविलास) सांसद शंभवी चौधरी ने दावा किया कि बिहार में इस बार एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगा। उन्होंने जनता के उत्साह को एनडीए की जीत का संकेत बताया।

Thu, 30 Oct 2025 10:29 AMHimanshu Tiwari एएनआई, पटना
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले एनडीए के नेताओं में जोश साफ झलक रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शंभवी चौधरी ने दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर दमदार वापसी करेगा। उन्होंने कहा, “जनता पूरी तरह तैयार और उत्साहित है... नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार दोबारा बनने जा रही है।”

गौरतलब है कि एनडीए की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “बिहार की जनता खुद चुनावी मैदान में है, भाजपा-एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है।” पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के भाई-बहन एक बार फिर महान विजय का शंखनाद करेंगे।

महागठबंधन के हमले भी तेज

दूसरी तरफ राहुल गांधी ने महागठबंधन की ओर से मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल ने कहा, “मोदी जी को बस वोट चाहिए, वो वोट के लिए कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव चुराए, अब बिहार में कोशिश करेंगे।”

अमित शाह भी कूदे मैदान में

बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा में एनडीए की सभाएं कीं। शाह ने कहा कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अबकी बार एनडीए सरकार। उन्होंने महागठबंधन पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है।

गौरतलब है कि बिहार की 243 सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम (से) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी सीटों पर किस्मत आजमा रही है। राज्य में दो चरणों में मतदान होगा, पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

