मुंगेर में आखिरी दिन बड़ा दांव; जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह BJP में शामिल, पीके को झटका

मुंगेर में आखिरी दिन बड़ा दांव; जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह BJP में शामिल, पीके को झटका

संक्षेप: Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले मुंगेर की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया है। जन सुराज उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने यहां भाजपा उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है।

Wed, 5 Nov 2025 11:29 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025: मतदान से ठीक 24 घंटे पहले मुंगेर की सियासत में जबरदस्त उलटफेर होता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम ने ना सिर्फ चुनावी समीकरणों को हिला दिया है, बल्कि मुंगेर की पारंपरिक राजनीतिक पहेली को और पेचीदा बना दिया है। संजय सिंह ने पार्टी ज्वाइन करने के साथ भाजपा के उम्मीदवार कुमार प्रणय को समर्थन देने का ऐलान किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले मुंगेर में जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह ने बुधवार को बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर ली और एनडीए के समर्थन में उतर आए। संजय सिंह के इस फैसले से पहले, अक्टूबर में जन सुराज के तीन और उम्मीदवार, दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज से भी नाम वापस ले चुके थे। अब मुंगेर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, जिससे साफ है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का संगठनात्मक आधार कमजोर पड़ता दिख रहा है।

मुंगेर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय इन दिनों अपनी संपत्ति को लेकर भी चर्चा में हैं। उनके हलफनामे में दर्ज 177 करोड़ रुपये की संपत्ति ने उन्हें इस चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवारों में शुमार कर दिया है।

मुंगेर की विधानसभा सीट पर एक नजर

मुंगेर विधानसभा (सीट संख्या 165) बिहार की उन राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में से है, जहां अब तक किसी दल का स्थायी दबदबा नहीं बन पाया। 2015 में यहां से राजद ने जीत दर्ज की थी। 2020 में बीजेपी ने बेहद कम अंतर से बाजी पलट दी। यह सीट हर बार करीबी मुकाबले और जातीय संतुलन के लिए जानी जाती है। यादव, मुस्लिम, वैश्य और सामान्य वर्ग के मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

राजनीतिक प्रयोगशाला बना मुंगेर

मुंगेर की चुनावी कहानी बार-बार बताती है कि यहां मतदाता जागरूक हैं और किसी एक पार्टी की वफादारी नहीं निभाते। हर बार समीकरण बदलते हैं, कभी जाति हावी, कभी उम्मीदवार की लोकप्रियता निर्णायक। इसीलिए इसे बिहार की राजनीतिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है।

