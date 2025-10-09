क्यों इतने अहम हैं मुकेश सहनी? महागठबंधन और NDA से मिल रहा VIP ट्रीटमेंट; समझिए इनसाइड स्टोरी

बिहार विधानसभा चुनाव में VIP पार्टी मुखिया मुकेश सहनी के बढ़ते दबदबे ने महागठबंधन और NDA में खींचतान बढ़ा दी। मल्लाह समाज पर पकड़ और सीटों की मांग ने सियासी हलचल तेज कर दी।

बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू होते ही वीआईपी पार्टी और उसके मुखिया मुकेश सहनी ने सियासी धारा में जोरदार हलचल पैदा कर दी है। मल्लाह समाज और नौनिहाल निशाद समुदाय में पकड़ रखने वाले सहनी को महागठबंधन और एनडीए दोनों ही प्रमुख गठबंधनों ने अपने पाले में शामिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आइए जानते हैं आखिर मुकेश साहनी को इनता वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है...

गौरतलब है कि वीआईपी पार्टी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एनडीए की ओर से भी सहनी को फिर जोड़ने की रणनीति चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट की मानें तो सहनी की मल्लाह और निशाद समुदाय में पकड़ और उत्तर बिहार के कई जिलों में प्रभाव ने उन्हें दोनों खेमों के लिए रणनीतिक महत्व दिया है।

क्यों अहम है राजनीतिक समीकरण महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत में वीआईपी ने कम से कम 30 सीटों की मांग रखी है। वहीं, एनडीए उन्हें जीत की संभावना वाली सीटें देने का ऑफर तैयार कर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सहनी ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए का रुख किया था और उन्हें 11 सीटें दी गई थीं। उस चुनाव में वीआईपी ने 4 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन बाद में उनके सभी विधायक बीजेपी में चले गए।

सियासी पंडितों के मुताबिक, मल्लाह और निशाद वोट बैंक बिहार के चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। सूबे में कुल जनसंख्या की बात करें तो निशाद लगभग 9.6% हैं, जिनमें मल्लाह करीब 2.6% हैं। वीआईपी पार्टी का असर विशेषकर उत्तर बिहार के नदी किनारे वाले जिलों जैसे कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया और वैशाली में देखा जाता है।