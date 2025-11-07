Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbihar election 2025 mukesh sahani slams vijay sinha after convoy attack calls it karma of nda rule
जैसा बिहार बनाया, अब भुगतो; विजय सिन्हा पर हमले पर बोले मुकेश सहनी

संक्षेप: bihar election 2025: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अब वे उसी बिहार के नतीजे भुगत रहे हैं जो खुद बनाया।

Fri, 7 Nov 2025 12:06 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद सियासत में बयानों की गर्मी बढ़ गई है। विकाशशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर तीखा बयान देते हुए कहा, “वे अब उसी बिहार के नतीजे भुगत रहे हैं, जो उन्होंने खुद बनाया है।”

सहनी ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, इसलिए जांच की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उन्होंने तंज कसा कि जनता अब बदलाव के मूड में है और “महागठबंधन की लहर चल रही है, लोग सत्ता से उन्हें उखाड़ फेंक रहे हैं।”

पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। कुल 3.75 करोड़ मतदाता 18 जिलों की 121 सीटों पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंज्याल ने बताया कि इस बार 85 वर्ष से ऊपर के दो लाख से ज्यादा बुजुर्ग मतदाताओं ने भी वोट डाला। शहरी इलाकों में 8,608 और ग्रामीण इलाकों में 36,733 मतदान केंद्र बनाए गए थे।

विनोद गुंज्याल ने बताया कि पहले चरण में कुल 47,263 बैलेट यूनिट्स, 45,341 कंट्रोल यूनिट्स और 45,341 वीवीपैट मशीनें इस्तेमाल हुईं। इनमें से 165 बैलेट यूनिट्स, 169 कंट्रोल यूनिट्स और 480 वीवीपैट्स बदले गए, जो कुल मिलाकर 1.21 प्रतिशत है। 2020 चुनाव की तुलना में यह आंकड़ा कम है, जब 1.87 प्रतिशत ईवीएम बदलनी पड़ी थीं।

