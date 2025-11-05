मायावती कल भभुआ में गरजेंगी, क्या कैमूर की इन सीटों पर बसपा पलटेगी खेल?

संक्षेप: Bihar Election 2025: बसपा सुप्रीमो मायावती कल भभुआ में जनसभा करेंगी। बसपा ने बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। देखना होगा कि क्या कैमूर में उनकी मौजूदगी से सियासी खेल पलटेगा या नहीं।

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती खुद कल कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा करने जा रही हैं, जहां बसपा प्रत्याशी के समर्थन में उनका आगमन पूरे जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुका है। गौरतलब है कि बसपा ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है।

पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा पहले ही कर दी थी और पहली लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं। इनमें पश्चिम चंपारण, कटिहार, औरंगाबाद जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल कैमूर जिले में मची है, जहां बसपा ने चारों सीटों, भभुआ, मोहनियां, रामगढ़ और चैनपुर पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने भभुआ से विकास उर्फ लल्लू पटेल, मोहनियां से ओम प्रकाश दीवाना, रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और चैनपुर से धीरज उर्फ भान सिंह को उतारा है। कैमूर में बसपा ऐसा करने वाली पहली पार्टी बनी थी, जिसने सभी चार सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है।

Bihar Election 2025: भभुआ बनी चुनावी सुर्खियों का केंद्र भभुआ विधानसभा क्षेत्र इस बार हॉट सीट बन गया है। यहां राजद विधायक भरत बिंद के भाजपा में शामिल होने के बाद समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। इसी बीच बसपा प्रत्याशी विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के नाम की घोषणा ने माहौल को और गरमा दिया है। गौरतलब है कि बसपा की पकड़ अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के वोटरों में पारंपरिक रूप से मजबूत रही है, और मायावती की जनसभा इस समर्थन को और पुख्ता कर सकती है।