Bihar Chunav LIVE: महागठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे पीएम मोदी

संक्षेप: Bihar Chunav LIVE: बिहार चुनाव में आज महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पीएम मोदी आज बिहार के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीएम उम्मीदवार को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है।

बुधवार को कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पटना में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद सीट बंटवारे और नेतृत्व पर बनी खींचतान को खत्म करना था। गहलोत ने बैठक के बाद कहा, “महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। कल (23 अक्टूबर) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी स्थिति साफ हो जाएगी।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के लिए पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर रहे हैं। 24 अक्तूबर को पीएम बिहार में दो रैलियां करने वाले हैं। इससे पर आज शाम (23 अक्तूबर गुरुवार को) वे बिहार के एनडीए कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

Bihar Chunav 2025 LIVE: 9:49 AM - जेएमएम ने महा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनाई दूरी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता मनोज पांडेय ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं होगी। पांडेय ने कहा, “यह उन दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो चुनाव लड़ रहे हैं। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है और जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे, तो उसमें क्यों शामिल हों? चूंकि हम बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए हम खुद को उससे अलग मानते हैं और चुनाव प्रचार में भी भाग नहीं लेंगे।”

Bihar Chunav 2025 LIVE: 9:44 AM - आज कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम ने पोस्ट के जरिए कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा-एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीएम ने इसी विषय पर एनडीए के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़े और उन्हें उर्जन्वित किया।