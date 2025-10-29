Hindustan Hindi News
bihar election 2025 live updates rahul gandhi rekha gupta tejashwi yadav rallies nitish modi amit shah campaign
Bihar Election LIVE: आज राहुल और तेजस्वी की रैलियां; रेखा गुप्ता और सीएम सैनी भी बिहार में भरेंगे हुंकार

संक्षेप: Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज रेखा गुप्ता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नायब सिंह सैनी चुनावी प्रचार करेंगे। दोनों चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 14 नवंबर को आने हैं।

Wed, 29 Oct 2025 09:40 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार पहुंच रही हैं। वे दो दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जनसभाएं करेंगी। उनके कार्यक्रम के मुताबिक, रेखा गुप्ता बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पांच विधानसभा क्षेत्रों - बोछहां (मुजफ्फरपुर), दानापुर (पटना ग्रामीण), पटना साहिब, मधुबन और दिनारा (रोहतास) में चुनावी प्रचार करेंगी। रेखा गुप्ता के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज बिहार आएंगे और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। इससे बीजेपी खेमे में जोश देखा जा रहा है।

राहुल-तेजस्वी भी मैदान में

वहीं दूसरी तरफ, विपक्षी महागठबंधन भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के सकरा (मुजफ्फरपुर) और दरभंगा में संयुक्त रैलियां करने वाले हैं। दोनों नेता बेरोजगारी, महंगाई और केंद्र की नीतियों पर जनता से संवाद करेंगे। राहुल गांधी की यह रैली महागठबंधन के लिए अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में गठबंधन में अंदरूनी मतभेद की खबरें भी सामने आई थीं। बिहार चुनाव में क्या क्या चल रहा है पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

9:39 am - सरकारी नौकरी के नाम पर गुमराह कर रहा महागठबंधन; बोले सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव पर हमला करते हुये मंगलवार को कहा कि जिनके माता-पिता ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में एक लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी, वही आज दो करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का सपना दिखा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने एकमा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के धूमल सिंह, गोरेयाकाठी से भाजपा के देवेश कांत सिंह और अरवल से भाजपा के मनोज शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का कुल बजट तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें से 85 हजार करोड़ रुपये 22 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में खर्च होते हैं। यदि दो करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपये वेतन पर खर्च होंगे ,जो बिहार के मौजूदा बजट से चार गुना अधिक है। यह दावा पूरी तरह अव्यावहारिक और जनता को गुमराह करने वाला है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

9:30 am - महागठबंधन के घोषणा पत्र में भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका को राजभाषा का दर्जा दिलाने का वादा

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन द्वारा मंगलवार को जारी घोषणा पत्र में भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की दिशा में पहल करने का वादा किया गया। घोषणा पत्र के मुताबिक, “भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पहल की जाएगी ताकि इन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके।” भोजपुरी भाषा बिहार के भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और जहानाबाद सहित कई जिलों में व्यापक रूप से बोली जाती है और यह क्षेत्र की संस्कृति में गहराई से रची-बसी है।

