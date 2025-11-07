Bihar Election 2025 LIVE: रिकॉर्ड वोटिंग के बाद दूसरे चरण की सियासी गर्मी तेज, पीएम मोदी भभुआ में भरेंगे हुंकार

संक्षेप: Bihar Election 2025 LIVE , Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार चुनाव में पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद दूसरे चरण की जंग तेज हो गई है। मोदी, तेजस्वी और राहुल गांधी आज कई रैलियां करेंगे।

Bihar Election 2025 LIVE , Bihar Chunav 2025 LIVE : पहले चरण में बिहार ने लोकतंत्र का उत्सव रचते हुए 64.66 फीसदी वोटिंग की ऐतिहासिक वोटिंग के साथ जनता ने मतदान में जोश भर दिया। अब सियासी पारा और चढ़ गया है, क्योंकि दूसरे और आखिरी चरण के लिए चुनावी मुहिम पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। सीमांचल, मगध, शाहाबाद और चंपारण इलाकों में शुक्रवार को नेताओं की आवाजें गूंज रहीं हैं। मंच से वादे, हमले और नारों की बरसात हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद और भभुआ में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगे, जबकि दूसरी ओर आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी महागठबंधन की ओर से पूरे राज्य में प्रचार की कमान संभालेंगे। दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पहले चरण की 121 सीटों पर 3.75 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने जिस शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक तरीके से मतदान किया, उसने पूरे देश की नजर बिहार पर टिका दी है। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या घट रहा है पल पल की खबरों के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

10:07 AM - Bihar Election 2025 LIVE: पहले चरण के बाद दूसरे चरण से पहले तेज होगा चुनावी अभियान Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार (6 नवंबर 2025) को 121 सीटों पर लगभग 65% मतदान दर्ज किया गया, जिसके बाद अब दूसरे और अंतिम चरण के मतदान (11 नवंबर) से पहले सभी बड़े दलों- एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान तेज होने जा रहा है। 243 सदस्यीय विधानसभा की यह जंग स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़कर 2029 के राजनीतिक समीकरण का संकेतक भी मानी जा रही है, साथ ही चुनाव आयोग की विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) मतदाता सूची प्रक्रिया को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए हेरफेर के आरोपों के बीच यह चुनाव और अधिक सुर्खियों में है।

10:02 AM - Bihar Election 2025 LIVE: दस साल बाद भभुआ में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार Bihar Election 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब एक दशक बाद कैमूर जिले के भभुआ में चुनावी सभा करेंगे। 2015 में हुई पिछली रैली के बाद पहली बार वे यहां कदम रख रहे हैं, जहां अब भाजपा और जदयू मिलकर एनडीए के बैनर तले चुनाव मैदान में हैं। सभा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, एसपीजी, एनएसजी और स्पेशल ब्रांच की टीमें हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक तैनात हैं। गुरुवार से ही अफसरों की दौड़भाग तेज रही, जबकि शहर पोस्टर, झंडे और तोरण द्वारों से सज चुका है। मोदी की सभा से भभुआ हवाई अड्डा, सोन नहर परियोजना और कैमूर पर्यटन सर्किट पर नई घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय लोग इसे न सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम, बल्कि इतिहास के दोहराव के रूप में देख रहे हैं।

9:41 AM - Bihar Election 2025 LIVE: बिहार जैसा बनाया, अब उसी का परिणाम भुगत रहे हैं डिप्टी CM विजय सिन्हा; मुकेश सहनी का तंज Bihar Election 2025 LIVE: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह हमला उस बिहार का परिणाम है, जिसे मौजूदा सत्ता ने तैयार किया है।