Bihar Election 2025 LIVE: NDA का घोषणापत्र जारी, 4 शहरों में मेट्रो, 7 एक्सप्रेसवे, एक करोड़ सरकारी नौकरियों का भी वादा

संक्षेप: Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया गया है। वहीं मोकामा में जन सुराज समर्थक की हत्या से तनाव बढ़ गया है।

Bihar Election 2025 LIVE: बिहार चुनाव अब पूरे जोश में है और हर दल अपने वादों और रैलियों के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी बीच एनडीए आज अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी कर कर दिया है, जिसमें महिलाओं और नौजवानों के लिए कई बड़े ऐलान किया गया है। इस मौके पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महागठबंधन पहले ही अपना वादा-पत्र जारी कर चुका है, ऐसे में अब सबकी निगाहें एनडीए के ऐलानों पर टिकी हैं।

इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही चुनावी हलचल के बीच मोकामा के टाल इलाके में तनाव फैल गया है, जहां जन सुराज समर्थक 70 साल के दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाया है, जबकि अनंत सिंह ने साजिश का ठीकरा आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर फोड़ा है। तेजस्वी यादव ने इस हिंसा को लेकर एनडीए पर निशाना साधा, वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जांच में जुटी है। बिहार चुनाव से जुड़ी पल-पल की खबरों के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

10:30 AM - Bihar Election 2025 LIVE: 1 करोड़ युवाओं को नौकरी का वादा: एनडीए का घोषणापत्र Bihar Election 2025 LIVE: एनडीए के घोषणापत्र का सबसे बड़ा वादा है हर युवा को रोजगार और नौकरी के अवसर का वादा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 1 करोड़ से अधिक रोजगार और नौकरी दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को आधुनिक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को सिर्फ नौकरी न मिले, बल्कि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनें।”

10:14 AM - Bihar Election 2025 LIVE: एनडीए का चुनावी बिगुल, ‘संकल्प पत्र 2025’ जारी Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने शुक्रवार को अपना बहुप्रतीक्षित ‘संकल्प पत्र 2025’ जारी कर दिया। राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संकल्प पत्र की मुख्य बातों को बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा, “21वीं सदी में बिहार की भूमिका पूरे देश और दुनिया में अहम होगी। यह संकल्प पत्र राज्य के हर तबके को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, युवा, महिला, दलित, अति पिछड़ा और किसान सभी को इसमें प्राथमिकता दी गई है।”

9:47 AM - Bihar Election 2025 LIVE: बिहार के नए सियासी सुर में खेसारी लाल यादव का बयान Bihar Election 2025 LIVE: भोजपुरी सुपरस्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने एक के बाद एक बयानों से बिहार की सियासत में नई गूंज पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आरजेडी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाएगी तो कम से कम 50 लाख रोजगार जरूर देगी। खेसारी ने कहा, “कम से कम हम रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, एनडीए सरकार तो वादा भी नहीं करती। उन्हें बस ‘जंगलराज’ का डर दिखाना आता है या हिंदू-मुसलमान की बात करनी।”

9:41 AM - Bihar Election 2025 LIVE: एनडीए का ‘संकल्प पत्र 2025’ कुछ ही देर में, होटल मौर्या में पूरी तैयारी Bihar Election 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज पटना के होटल मौर्या में अपना घोषणापत्र जारी करने जा रहा है, जिसे ‘संकल्प पत्र 2025’ नाम दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और ललन सिंह मौजूद रहेंगे। इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि महागठबंधन पहले ही ‘तेजस्वी प्रण’ के नाम से अपना घोषणापत्र जारी कर चुनावी जंग में बढ़त लेने की कोशिश कर चुका है।

9:15 AM - Bihar Election 2025 LIVE: PM मोदी ने चिराग पासवान को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं Bihar Election 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और इस क्षेत्र के विकास में उनके योगदान की सराहना की। पीएम ने कहा कि चिराग पासवान अपने पिता राम विलास पासवान के आदर्शों को पूरा करने में जुटे हैं और उन्हें लंबी, स्वस्थ जिंदगी का आशीर्वाद मिले। बता दें कि चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) एनडीए का अहम घटक है, जो नीतीश कुमार की जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में है।