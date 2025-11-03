Hindustan Hindi News
Bihar Election 2025 LIVE: मोदी की आज सहरसा, कटिहार में रैली; प्रियंका का रोसड़ा में रोड शो

संक्षेप: Bihar Election 2025 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में दो जगह और अमित शाह की तीन चुनावी रैलियां हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की दो रैलियां और एक रोड शो होगा। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विभिन्न जगहों पर आज प्रचार करेंगे। 

Mon, 3 Nov 2025 11:15 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान का शोर थमने से एक दिन पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। सोमवार, 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा और कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिवहर के चंदौली, सीतामढ़ी के रीगा और मधुबनी के खुटौना में रैली है। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की सोनबरसा और लखीसराय में आज जनसभा है, दोपहर बाद वे समस्तीपुर के रोसड़ा में रोड शो भी करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बांका, भागलपुर और मधेपुरा जिले में चुनावी रैलियां हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना, आरा, बक्सर और सारण जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का सारण, गोपालगंज और सीवान जिले में कार्यक्रम है। मोकामा विधानसभा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस ने कहा है कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी गिरफ्तार किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें-

11:02 AM Bihar Election 2025 LIVE: मुख्यमंत्री जनता को तय करने दो, तेजस्वी पर सम्राट का तंज

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कांग्रेस को जिस तरह टॉर्चर कर बेटे (तेजस्वी) को मुख्यमंत्री घोषित करवाया। यह जनता को तय करने देना चाहिए। जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है।

10:46 AM Bihar Election 2025 LIVE: भागलपुर पहुंचे नीतीश कुमार, गोपालपुर में चुनावी रैली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने भागलपुर पहुंच गए हैं। गोपालपुर के तीनटंगा में उनकी जनसभा हो रही है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जदयू ने मौजूदा विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को टिकट दिया है। गोपाल मंडल बगावत कर यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

10:24 AM Bihar Election 2025 LIVE: बिहार चुनाव में एग्जिट पोल करने करने आए 3 लोगों की एक्सीडेंट में मौत

Bihar Election 2025 LIVE: बिहार चुनाव में एग्जिट पोल कवर करने आए सर्वे एजेंसी के तीन लोगों की हाजीपुर में तड़के सड़क हादसे में मौत हो गए। उनकी स्विफ्ट गाड़ी की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं। सबी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

हाजीपुर - जंदाहा मुख्य मार्ग पर औद्योगिक थाना क्षेत्र के एचपी पेट्रोल पम्प के पास खड़े ट्रक में स्विफ्ट गाड़ी ने मारी ठोकर। भोर में 3 :30 बजे हुई घटना। तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल। बताया गया कि चुनाव में एग्जिट पोल के लिए काम करने बिहार आए थे। उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं सभी लोग।

10:22 AM Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी बोले- सब लोग जान रहे नीतीश की CM नहीं बनाएगी भाजपा

Bihar Election 2025 LIVE: राजद नेता एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रचार के लिए रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एनडीए के सीएम फेस पर तंज कसते हुए कहा, "इसमें कौनसी चौंकाने वाली बात है। सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।"

10:08 AM Bihar Election 2025 LIVE: नित्यानंद बोले- तेजस्वी के लिए 18 नवंबर की तारीख नहीं आएगी

Bihar Election 2025 LIVE: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, "तेजस्वी 18 नवंबर को मुख्यमंत्री की शपथ का सपना देख रहे हैं। उनके लिए यह तारीख आएगी ही नहीं। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग के दिन बिहार की जनता उनका सूपड़ा साफ कर देगी। ऐसे में वह सरकार कहां से बनाएंगे और शपथ कहां से लेंगे। बिहार की जनता जंगलराज नहीं चाहती है। जनता को विकास चाहिए उन्हें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है।"

09:58 AM Bihar Election 2025 LIVE: प्रशांत किशोर आज सारण, सीवान और गोपालगंज में करेंगे रोड शो

Bihar Election 2025 LIVE: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार आज सारण, सीवान और गोपालगंज जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। उनका मांझी, बनियापुर, एकमा, दरौंधा, रघुनाथपुर, सीवान, जीरादेई और हथुआ विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो होगा।

