दारू पीकर गुंडई करोगे; राजद MLC से बोल भिड़े थे डिप्टी CM विजय सिन्हा, शराब टेस्ट निकला निगेटिव

संक्षेप: bihar election 2025: लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह आमने-सामने हो गए थे। सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया लेकिन टेस्ट निगेटिव आया।

bihar election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच लखीसराय में ऐसा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान खींच लिया। यहां डिप्टी सीएम और एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह आमने-सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच सड़क पर ही कैमरे के सामने तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप हुए। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर कर गुंडा गर्दी करने का आरोप लगाया। बात में जब अजय सिंह का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया तो इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, विजय सिन्हा को सूचना मिली थी कि खोरियारी गांव में मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा और बूथ पर राजद कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। इस पर वे अपने काफिले के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की। लेकिन कथित तौर पर भीड़ ने विरोध में उनके काफिले पर गोबर और चप्पलें फेंक दीं। सिन्हा ने बाद में आरोप लगाया कि राजद समर्थकों ने पथराव भी किया और उन्हें निशाना बनाया।

ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट आया निगेटिव इसी बीच आरजेडी एमएलसी अजय सिंह वहां पहुंच गए और दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया, जिसमें अजय सिंह के ऊपर शराब पीने का आरोप झूठा साबित हुआ। टेस्ट रिपोर्ट में किसी भी तरह की अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई।

अजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, “विजय सिन्हा बौखला गए हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए इस तरह के ड्रामा कर रहे हैं। उनके लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी की। अब उनका चैप्टर बंद हो चुका है।”