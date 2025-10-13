पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से लड़ेंगी चुनाव? पिता के दावे ने बढ़ाया सस्पेंस

पवन सिंह की बीजेपी में वापसी और कराकाट में सक्रियता से राजनीति गरमा गई है। मगर चल रहे पारिवारिक विवाद भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में काराकाट सीट पर सियासी गतिविधियां तेज हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के बाद राजनीतिक खलबली मची हुई है। पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह से पारिवारिक विवाद भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पवन सिंह ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे मगर ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्नी जरूर चुनाव लड़ने जा रही हैं।

हाल के दिनों ज्योति सिंह क्षेत्र में महिलाओं से संवाद करती और इलाके में घूमती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज 18 बिहार-झारखंड से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह के पिता का कहना है कि काराकाट में लंबे समय से काम करने के कारण लोगों में ज्योति के साथ अपनापन बन गया है। उन्होंने कहा, "काराकाट में सक्रियता की वजह से ज्योति को वहां के लोग बुला रहे हैं, और चुनाव के लिए प्रेशर कर रहे हैं।"

काराकाट से चुनाव जीतने के सवाल पर ज्योति सिंह के पिता ने कहा कि जीत-हार तो भगवान जानते हैं, कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह तो जनता तय करती है।

हालांकि, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात की भी चर्चा है। बीते दिनों ज्योति जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ज्योति ने चुनाव लड़ने की किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार किया है। प्रशांत किशोर से मिलने बाद ज्योति ने मीडिया से बताया कि वह टिकट मांगने नहीं बल्कि अपनी व्यथा प्रशांत किशोर को सुनाने आई थीं।